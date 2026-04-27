Educación en Ecuador: colegios tendrán más autonomía para resolver conflictos escolares

Colegios en Ecuador aplicarán nuevos mecanismos de resolución de conflictos internos.CANVA

Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación emitió un acuerdo que empodera a los colegios en la resolución de conflictos, otorgando autonomía institucional para una gestión directa que reduce burocracia y agiliza decisiones, mejorando la convivencia escolar.

Justicia restaurativa como nuevo enfoque educativo

El enfoque prioriza la justicia restaurativa, donde el diálogo sustituye al castigo. El estudiante reconoce el daño, asume responsabilidad y repara la falta, fortaleciendo la formación ciudadana y la corresponsabilidad.

Las autoridades del plantel resuelven conflictos internamente mediante mediación, evitando derivaciones externas. Se busca una respuesta oportuna que favorezca la armonía institucional y el liderazgo docente.

Tipos de faltas que serán gestionadas internamente

Los colegios gestionarán deshonestidad académica, faltas de respeto, daños materiales, abandono de clases, consumo de sustancias e incumplimiento de normas, bajo criterios pedagógicos.

Sin embargo, casos de violencia, acoso o delitos deben remitirse a instancias externas para garantizar tratamiento legal y protección de los estudiantes.

Los docentes actuarán junto al DECE. Los acuerdos serán confidenciales, sin afectar el expediente, con seguimiento obligatorio para evitar reincidencias.

Estas medidas fortalecen la convivencia basada en el respeto mutuo y promueven la responsabilidad compartida en el desarrollo integral estudiantil.

Roberto Camana-Fiallos