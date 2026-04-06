Partidos obligados a definir sus cartas en cuatro meses

Fechas de primarias e inscripción ponen a correr a los movimientos políticos. ADN dice tener listos sus candidatos

En marzo de 2025, el correísmo logró una alianza con RETO, Pachakutik, Partido Socialista y Centro Democrático para las presidenciales en las que danó Noboa.

El tiempo para las organizaciones políticas, de cara a las seccionales de 2026, parece transcurrir a ritmos distintos. Mientras unos movimientos ya hablan de presentar candidatos, otros aún pugnan por definir cómo llegarán a los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026.

Los plazos para los partidos políticos se ajustaron después de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). En la práctica, eso significa que las primarias -clave para la definición de candidaturas- se aceleran, aunque no es el único hito que condiciona su participación en las elecciones.

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Con el primer calendario aprobado por el CNE, las primarias estaban previstas desde el 31 de julio, es decir, durante la segunda mitad del año. Ahora, los partidos deberán cumplir con ese paso entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2026. En términos concretos, ese hito se adelantó 43 días.

Otra fecha relevante es el registro de alianzas electorales, que también se adelantó 43 días. Movimientos y partidos deberán apurar acuerdos para cumplir con este requisito desde el 18 de junio, es decir, en poco más de dos meses.

Todo deberá estar listo para la inscripción de candidaturas, que arrancará el 2 de agosto de 2026. Frente al primer calendario del CNE, este proceso se adelantó 30 días.

El cambio más significativo está en la campaña electoral. Además de adelantarse, se redujo su duración: serán 14 días de proselitismo, frente a los 29 contemplados inicialmente.

El llamado ha sido absolutamente claro: lo que no sume que no divida. En este momento, el movilizarnos para exigir nuestros derechos merece toda nuestra atención Gabriela Rivadeneira, Revolución Ciudadana

La realidad de los partidos es dispar. El oficialista ADN, que participará por primera vez en elecciones seccionales, ya habla de candidaturas. El 31 de marzo, el presidente Daniel Noboa se refirió al adelanto de las votaciones y a la situación de su movimiento.

Ante la pregunta sobre posibles candidatos para la provincia de El Oro, el mandatario respondió: “Sí. Ya la próxima semana anunciaremos nuestros candidatos”. Es decir, para esta semana se prevé un pronunciamiento de ADN.

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En cambio, el panorama es más complejo para tres movimientos: Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Construye. El primero está suspendido, mientras que los otros dos enfrentan procesos de cancelación. En medio de la preparación de las seccionales, estas organizaciones deberán lidiar con esos procedimientos.

Militantes del correísmo que buscarán una dignidad seccional ya iniciaron su proceso de desafiliación. El Código de la Democracia establece que quienes participen en una elección por otra organización deben desafiliarse al menos 90 días antes del cierre del plazo de inscripción de candidaturas.

Otro punto clave para Revolución Ciudadana será la participación de actuales autoridades locales. Una de ellas es Pabel Muñoz. Gabriela Rivadeneira, presidenta de RC, señaló el 1 de abril: “Queremos ampliar el rango de acción y por eso son importantes las alianzas territoriales”.

Pachakutik, que en las elecciones presidenciales de 2025 quedó en tercer lugar, aunque con apenas el 5 % de los votos, también anunció que presentará candidatos en las 24 provincias. El viernes pasado realizó un consejo político en Quito y Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de PK, dijo que las candidaturas se definirán desde los territorios.

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Asimismo, CREO aseguró estar listo pese al adelanto del calendario. Juan Fernando Flores, vocal de esa organización, afirmó que, más allá de las razones para anticipar las elecciones, su postura será pasar de la indignación a la acción. “No cederemos espacios o retrocederemos. Por el contrario, nos presentaremos para el próximo 29 de noviembre”, señaló.

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Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) optó por recurrir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la decisión del CNE para adelantar elecciones. El TCE ya admitió a trámite el recurso. Mientras tanto, los posibles candidatos por esa tienda política empiezan a aparecer. Vicente Taiano señaló en su cuenta de X: “No es cuestión de nombres. Se trata de plantear un proyecto que nos una para trabajar por nuestra ciudad”, en relación con la situación en Guayaquil.

El Partido Socialista Ecuatoriano también cuestionó la decisión del CNE. La catalogó como inconstitucional. “Los árbitros electorales están para cumplir la ley, no para pronosticar el clima”, señaló esa organización en un comunicado. A la par, continúa con encuentros en diferentes provincias para cumplir con los tiempos del nuevo calendario.

En este escenario, en poco menos de cuatro meses, el tablero electoral con sus candidatos estaría delineado.

Proceso. El Consejo Nacional Electoral adelantó todas las fechas claves de las elecciones seccionales. En hitos como la campaña, le tiempo se acortó.

Nosotros estamos listos frente a este nuevo escenario y como organización política nos hemos venido preparando para ello en cada parroquia, cantón y provincia del país Juan Fernando Flores, CREO

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