Barcelona SC pierde, desciende en la tabla y ahora sufre una importante baja: Luis Cano lesionado

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Luis Cano sufrió un esguince y será baja en Barcelona SC durante un mes por LigaPro y Copa Libertadores.



Cano se pierde duelos clave ante Boca Juniors e Independiente del Valle.



Tras caer ante Macará, César Farías debe reponer la ausencia de Cano.

El panorama se complica para César Farías en el momento menos oportuno para Barcelona SC. Tras la reciente derrota ante Macará, el estratega venezolano recibió una noticia que sacude la estructura del primer equipo: Luis Cano sufrió un esguince que lo obligará a iniciar un proceso de recuperación estimado en cuatro a seis semanas.

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El volante, quien se había consolidado como uno de los titulares indiscutibles tras su llegada al cuadro guayaquileño en el último mercado de pases, se perderá una serie de duelos críticos que marcarán el rumbo del Ídolo en este primer semestre.

La ausencia de Cano no es menor, considerando su peso específico en el rendimiento ofensivo del equipo tanto en el ámbito local como internacional. El cuerpo médico del club monitoreará su evolución diaria, pero las proyecciones iniciales confirman que el jugador no estará disponible para los siguientes retos:

Partidos que se perdería Luis Cano con Barcelona SC

LigaPro: Mushuc Runa, Orense, Manta, Independiente del Valle y Aucas.

Mushuc Runa, Orense, Manta, Independiente del Valle y Aucas. Copa Libertadores: Los enfrentamientos cruciales ante Universidad Católica de Chile y Boca Juniors.

Macará en 10 minutos logró la mayor cantidad de goles del 2026, le puso 3 a Barcelona SC.API

Con el calendario apretado y la exigencia de la doble competencia, el desafío para el comando técnico ahora se traslada a la pizarra: encontrar el sustituto ideal que pueda emular el despliegue y la profundidad que Cano aportaba al conjunto amarillo.

Barcelona SC Tabla de posiciones en LigaPro 2026

Próximo partido de Barcelona en la LigaPro

Mientras el club trabaja en los detalles finales del parte médico oficial, la mirada del equipo ya está puesta en revertir la imagen dejada la última jornada. Barcelona buscará reencontrarse con la victoria este miércoles 22 de abril, cuando reciba a Mushuc Runa a las 18:00 (hora de Ecuador), en un duelo donde la urgencia de sumar tres puntos será la prioridad absoluta.