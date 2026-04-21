Técnico Universitario vs Emelec HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de la fecha 10 de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Técnico Universitario y Emelec se enfrentan este martes 21 de abril a las 19:30 en el Bellavista.



El Bombillo llega al Estadio Bellavista con una racha de cinco partidos sin ganar y riesgo de descenso.



El Rodillo Rojo busca tres puntos clave en la fecha 10 de LigaPro para alejarse del fondo de la tabla.

El fútbol ecuatoriano se traslada este martes 21 de abril a la capital tungurahuense. A partir de las 19:30, el Estadio Bellavista será el escenario donde Técnico Universitario y Emelec midan fuerzas por la décima jornada de la LigaPro, en un encuentro marcado por la urgencia de puntos y la irregularidad de ambos bandos.

Lea también: ¿Christian Alemán a Emelec? La razón por la que no llegaría a reforzar al Bombillo en la LigaPro

El conjunto ambateño llega a esta cita con la presión de sacudirse tras un bache de resultados. A pesar de haber sumado recientemente una victoria agónica frente a Mushuc Runa, el equipo arrastra un historial reciente de dos derrotas que lo obligan a reaccionar.

Para los dirigidos por el entrenador uruguayo Francisco Usúcar, este partido es una oportunidad de oro: una victoria no solo les permitiría reencontrarse con su hinchada, sino también marcar una distancia prudencial frente a los equipos que pelean en la zona baja de la tabla.

Kitu Díaz (i) fue clave en el triunfo de Guayaquil City en el estadio Capwell ante Emelec.MIGUEL CANALES / EXPRESO

La situación en el Bombillo es crítica. El equipo azul aterriza en Ambato sumido en una profunda crisis deportiva tras acumular cinco partidos sin conocer la victoria. La derrota sufrida en el George Capwell ante Guayaquil City caló hondo en la plantilla, que ahora ve los tres puntos como una necesidad vital para evitar complicaciones directas con la zona de descenso.

Antecedente entre Técnico Universitario y Emelec

El último antecedente entre ambos favorece a los azules. El 17 de agosto de 2025, Emelec se impuso por la mínima (1-0) precisamente en el Estadio Bellavista.

Hora y dónde ver a Emelec visitando a Técnico Universitario