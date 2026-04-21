Real Madrid vs Alavés HOY EN VIVO: Hora y canales dónde ver el partido de LaLiga española

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes conocer Real Madrid busca redimirse ante Alavés este martes 21 en el Bernabéu tras su eliminación europea.



El equipo de Arbeloa necesita ganar para evitar que el Barcelona asegure el título de LaLiga.

Alavés se juega la permanencia en Madrid: está solo un punto por encima de la zona de descenso.

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario este martes 21 de abril de un choque de realidades críticas. El Real Madrid, herido tras una semana para el olvido, recibe al Deportivo Alavés en el marco de la jornada 33 de LaLiga. Mientras los blancos buscan lamerse las heridas, los vitorianos llegan con la urgencia de puntuar para no caer en el abismo del descenso.

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El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa su momento más delicado de la temporada. La eliminación en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich (tras un vibrante 4-3) y el reciente empate 1-1 contra el Girona han dejado al equipo en tierra de nadie.

Con el FC Barcelona acariciando el título liguero a falta de solo siete fechas, el objetivo merengue es puramente matemático y de orgullo: ganar para evitar que la distancia con los Culés se amplíe y retrasar, lo máximo posible, el alirón de su eterno rival.

Deportivo Alavés juega de visitante contra Real Madrid este martes 21 de abril.CORTESIA

La situación en Vitoria no es menos tensa. El Alavés llega al templo blanco apenas un punto por encima de la zona de descenso. Los dirigidos por Luis García Plaza saben que el bache anímico del Madrid es una oportunidad de oro que no pueden desperdiciar. Pese a que solo han sumado una victoria en sus últimos nueve compromisos, el reciente empate 3-3 ante la Real Sociedad demostró que tienen pólvora para dar pelea.

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El antecedente más reciente data del 14 de diciembre de 2025 (Jornada 16). En aquella ocasión, el Real Madrid se impuso 2-1 en Mendizorroza con tantos de Kylian Mbappé y Rodrygo; Carlos Vicente descontó para los locales.

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