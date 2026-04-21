¿Dónde ver Técnico Universitario vs Emelec HOY?: Hora, alineaciones y canales EN VIVO del partido

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Técnico Universitario y Emelec se enfrentan este martes 21 de abril a las 19:30 en el Estadio Bellavista.



El Rodillo Rojo busca estabilidad en Ambato tras resultados irregulares para alejarse de la zona baja del torneo.



Emelec llega en crisis tras cinco partidos sin ganar y necesita sumar para evitar puestos de descenso directo.

La capital de Tungurahua se convierte la noche de este martes 21 de abril en el epicentro del fútbol ecuatoriano. A partir de las 19:30 (hora local), el Estadio Bellavista recibirá un choque de realidades complejas: Técnico Universitario y Emelec se enfrentan por la décima jornada de la LigaPro, ambos con la obligación imperativa de sumar para no hundirse en la tabla.

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El equipo ambateño llega a este compromiso con un rendimiento intermitente. Si bien el agónico triunfo reciente ante Mushuc Runa devolvió algo de oxígeno al vestuario, las dos derrotas previas aún pesan en la planificación de Francisco Usúcar.

Para el estratega uruguayo, el duelo ante el Bombillo representa más que tres puntos:

Reconciliación: Ganar ante su gente para recuperar la confianza en el Bellavista.

Ganar ante su gente para recuperar la confianza en el Bellavista. Distancia: Escalar posiciones para alejarse definitivamente de la zona de peligro.

La situación en el cuadro guayaquileño ha pasado de preocupante a crítica. El conjunto eléctrico suma una alarmante racha de cinco partidos sin ganar, agravada por la reciente caída en el Capwell ante Guayaquil City.

Emelec lleva cinco partidos sin ganar.Cortesía CSE

Esta noche, el equipo azul no solo juega contra el rival, sino contra el fantasma del descenso. La victoria es el único resultado que calmaría las aguas en una institución que atraviesa uno de sus momentos deportivos más bajos en años recientes.

Antecedente de Emelec y Técnico en el Bellavista de Ambato

Aunque el presente de Emelec es oscuro, el historial reciente les sonríe en suelo ambateño. En su última visita al Bellavista, lograron llevarse los tres puntos gracias a un ajustado 1-0.

Alineación posible de Emelec ante Técnico Universitario

Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Stalin Valencia, Ignacio Guerrico; Sergio Quintero, Víctor Griffith; Angelo Mina, Orlando Herrera, Francisco Pizzini; Luca Klimowicz.

Hora y canal dónde ver Técnico Universitario vs Emelec

El duelo entre el Rodillo Rojo y el Bombillo, por la décima jornada del campeonato nacional en el estadio Bellavista de Ambato, se podrá ver en la señal de streaming de Zapping Sports, desde las 19:30 de Ecuador.

Tabla de posiciones de LigaPro 2026