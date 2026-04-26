Daniel Viteri, exportero de la Tri: "Ahora tenemos jugadores en la élite del Mundo" (Entrevista)

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Viteri analiza en EXPRESO la proyección de Ecuador y su terna de arqueros para el Mundial 2026.



Viteri tilda de injusta la ausencia de Pedro Ortiz en la Tri por motivos extrafutbolísticos.



El asistente de Guayaquil City revela por qué Gilmar Napa debe ser el portero de proyección en 2026.

Hace un poco más de 6 años que dejó las canchas, pero nunca se alejó de la actividad. Daniel Viteri, exportero de la selección ecuatoriana y actual asistente técnico de Pool Gavilánez en Guayaquil City, en entrevista con EXPRESO recordó su experiencia mundialista, opinó de la evolución de los guardametas y la proyección que tiene la Tricolor en la Copa Mundial 2026.

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¿Qué decir de esta nueva generación previo al Mundial 2026?

Esto viene desde la Copa América (2024), en donde compitió con Argentina de ‘tú a tú’ y fue un partido estupendo. Entonces, ahí te vas dando cuenta para qué está la selección ecuatoriana; obviamente hay que tener un poco de paciencia, saber que no dejan de ser jóvenes, pero jóvenes con mucha experiencia. Yo creo que va a ser una de las revelaciones del Mundial.

¿Hasta qué instancia ve pasando a la Tri?

Tiene un equipo muy competitivo y con jugadores que están destacando muchísimo en el fútbol del extranjero. Creo que a tercera ronda tiene que llegar. De ahí hacia adelante será una revelación.

En cuanto a los arqueros, ¿ha habido evolución en Ecuador?

Claro. La evolución se nota desde el puesto en sí... En los últimos 10 o 15 años de una manera terrible ha habido evolución, pero también fue por temas tácticos y por las reglas que fueron entrando al fútbol. Cada vez se juega mejor con los pies, entienden el juego así como lo hace Gonzalo Valle, como lo hace ahora Gilmar Napa, a quien lo tenemos acá y es un arquero joven.

Daniel Viteri es asistente técnico de Pool Gavilánez (d) en Guayaquil City.Archivo

¿Pero por qué aún no se exporta muchos arqueros?

Es difícil, es difícil el tema que un arquero vaya al exterior. Generalmente el arquero ecuatoriano está luchando mucho con arqueros argentinos o uruguayos, que tiene una buena formación, pero cada vez hay mejores arqueros.

En selección, ¿quiénes son sus candidatos para ocupar esos tres puestos de arqueros en el Mundial 2026?

Hernán Galíndez, que se lo ha ganado con creces, ha hecho un salto en su carrera en los últimos 6 o 7 años que lo tienen como titular de la selección. Viene Gonzalo Valle que desde que estaba aquí en el City era uno de los que pedía un puesto y ahora en Liga de Quito lo está haciendo de muy buena forma. Y creo que el tercero tiene que ser Napa, porque él tiene proceso en selecciones juveniles y fue llamado a sparring.

Daniel Viteri da indicaciones desde la banca de Guayaquil City ante Emelec en el Capwell.Miguel Canales / Expreso

¿El tercero tiene que ser un arquero de proyección?

Es lo adecuado porque tienes que pensarlo para el futuro... Cuando yo fui eh al Mundial (Corea y Japón 2002), el primero que tuvo Ecuador, yo era el tercer arquero y recién iba a cumplir 20 años, pero yo también tenía un proceso parecido a lo del Napa, desde la selección Sub-17, Sub-20, Sub-23 y después era titular en Emelec. Los dos arqueros que iban por encima míos ya tenían una experiencia de algunos años en el fútbol profesional.

¿Qué se siente saber que las posibilidades están ahí, pero no quizás no eres la primera opción?

Tienes que ir mentalizado en saber que te puede tocar. El tercero tiene que pensar que te puede tocar porque ya ha sucedido, a mí me sucedió. Cuando yo debuté en primera división se fue uno a jugar al exterior y dos se lesionaron. Yo era el cuarto y después terminé jugando.

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¿Es injusto la no convocatoria del guardameta Pedro Ortiz (Emelec)?

Sí, en su momento sí, porque yo creo que el año pasado y el año anterior marcó la diferencia entre los arqueros nacionales y lo dije: era meritorio que lo convoquen... Creo que hay cosas extrafutbolísticas que, en su momento se habló y que fueron públicas, pero no por él ni por la Federación (Ecuatoriana de Futbol) y que no se quedaron claras. Sí hubo algo que no era normal.

Daniel Viteri (i), junto a Johvani Ibarra y José Francisco Cevallos (d) en la selección de Ecuador.Archivo

¿Y cómo puede sentirse Ortiz?

Es difícil. El sueño de cada de cada jugador ecuatoriano es estar en la selección y que te lo corten de un momento a otro sin darte explicación y sin salir a decirlo, es difícil para él. En la Federación eligen hacer los temas a su manera, pero para mí no fue la forma adecuada.

¿Qué es lo que más recuerda de su experiencia en el Mundial 2002?

Yo me sentía como la primera vez que fui a Disney... desde la organización hasta el trato del jugador es otra cosa. Es otro mundo porque estás en la élite del fútbol mundial y te lo hace notar, y tú dices: “Así es como se tiene que tratar a un futbolista ecuatoriano”.

Daniel Viteri, asistente de Guayaquil City.Miguel Canales / Expreso

¿Futbolistícamente cómo fue?

Cuando jugamos con Italia, ellos estaban, sin mentirte, a tres cambios más arriba que nosotros y eso nos costó. Se notó dentro de la cancha la velocidad del juego, cómo ellos te podían generar una jugada desde su campo propio al campo rival en 5 segundos.

¿Ahora será totalmente distinto para los ecuatorianos?

Ellos están en otra élite, otro nivel. Están jugando en torneos y ligas top y en equipos top. Yo sé que un mundial es un mundial y todo puede pasar, pero ya es diferente por lo que ellos viven, por ejemplo: un clásico en Inglaterra donde juega el Arsenal (de Piero Hincapié). Están enfrentando a los mejores jugadores de todo el mundo en las ligas de ahora.

¿Mira hacia atrás y qué piensa de su carrera?

Me acuerdo mucho de todo el sacrificio que uno hace. Cuando uno se retira se da cuenta que ha tenido una trayectoria tan grande. Son muchos años, pero bueno, son cosas que me llenan como la experiencia que ahora estoy sumando como entrenador. Trato de transmitirla a los jugadores.

¿Cómo decidió formar parte del cuerpo técnico de Guayaquil City, tras dejar el fútbol en el mismo club?

Pool (Gavilánez) me abrió las puertas del staff (2020), había una vacante en ese momento y me dijo que si la quería ocupar, que yo podía estar jugando cuando yo quiera aquí en la institución (tapaba hasta ese entonces) porque estaban contentos (con él), pero que si quería aproveche esa vacante.

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En realidad yo no quería ser entrenador, quería dedicarme a la gerencia deportiva, es lo que tenía mis planes, pero después cuando me abrió el tema de ser asistente y estar dentro de la cancha tú ya vas sintiendo que es tu pasión.

¿Se proyecta como director técnico?

Y uno se va poniendo metas en lo personales y en lo profesional. En este momento no es una meta inmediata, sino en un futuro. Cada vez me siento mucho más preparado como entrenador y he crecido muchísimo también como persona. Va a llegar el momento, que no es no es ahora, pero tocará tomar una decisión respecto a si voy a seguir como asistente toda mi carrera o como entrenador principal.

Mira la entrevista a Daniel Viteri, exarquero de la Tri y ahora asistente técnico de Guayaquil City