Daniel Pintado y su reto para 2025: "Quiero ser campeón Mundial"

Cambiaron los shorts, mallas, zapatos deportivos y botas para lucir sus mejores atuendos durante la Gala Olímpica, el evento que anualmente organiza el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) para reconocer a los mejores deportistas de la temporada.

El acto, celebrado el pasado jueves 9 de enero en un salón del centro de Guayaquil, tuvo como protagonistas al marchista Daniel Pintado y a la luchadora Lucía Yépez, quienes fueron galardonados con el trofeo Citius Altius Fortius en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Vestido con saco, pantalón y zapatos de color negro, Pintado fue ovacionado por los cientos de asistentes que reconocieron sus logros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ganador de la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha y de la plata en relevos mixtos, Pintado contó a EXPRESO que su vida y la de su familia cambió a raíz de la cita olímpica.

“Desde que llegué a Ecuador estoy viviendo un sueño que costó trabajar a lo largo de 16 años. Con los resultados de ahora en los Juegos Olímpicos me di cuenta que no era un sacrifico, si no era trabajo que teníamos que hacer para obtener estos resultados”, declaró el campeón olímpico.

Pintado agregó que su objetivo este año será ganar el oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, que se celebrará entre 13 al 21 de septiembre. “Quiero ser campeón mundial, quizás igualar a Jefferson Pérez, es muy difícil, pero estamos haciendo nuestra propia historia, disfrutando mucho del deporte. Estar aquí entre los mejores deportistas del mundo que son ecuatorianos me alegra y me da la motivación”.

Por su parte, Lucía Yépez describió el 2024 como el mejor año de su carrera tras conquistar la medalla de plata en los 53 kilos de lucha en París. Sin embargo, dejó claro que no se conforma y apunta a nuevos retos.

“Sigo entrenando como una campeona y hambre de conquistar mis sueños. Vamos a ir a los Juegos Bolivarianos, al Mundial y al Panamericano”, añadió La Tigra.

Maria Sol Naranjo y Lisseth Ayoví también fueron premiadas

En la Gala Olímpica se premió a los deportistas más destacados de 2024. Joffre Flores

Otra de las galardonadas fue la pentatlonista María Sol Naranjo, distinguida con el trofeo de Deportista Revelación. A sus 16 años, la quiteña fue la integrante más joven de la delegación tricolor en París, donde debutó en unos Juegos Olímpicos.

El cierre estuvo marcado por un homenaje a la halterista Lisseth Ayoví, quien recibió el Premio al Espíritu Olímpico. La machaleña, que obtuvo un diploma olímpico en la categoría +75 kilos, fue reconocida por su dedicación, inspiración y perseverancia.

