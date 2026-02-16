Cuenca con temas pendientes en cuidado animal alista nueva normativa

En Cuenca se alista nueva legislación para regular el cuidado y esterilización de las mascotas.

El reciente anuncio de esterilización obligatoria para todas las mascotas en Cuenca reaviva la discusión sobre el avance en temas de cuidado y protección animal. Grupos animalistas miran con escepticismo esta iniciativa y apuntan a temas más profundos para transformar la realidad local.

En este marco, EXPRESO realizó un recorrido en el sur de la capital azuaya y se evidenció la alta presencia de perros en condición de abandono. Zonas como parques, estaciones del tranvía y el mercado mayorista Feria Libre son los lugares donde se observó mayor presencia y es justamente esta realidad la que se debate entre quienes se dedican al rescate y cuidado de los animales de compañía.

Cifras que alertan

Carmita Ávila, directora de la Fundación Rescate Animal Cuenca, señaló que el problema del cuidado animal en la ciudad ya no admite soluciones parciales ni aisladas. “No es una sola solución, sino es de varias aristas”, advierte. Entre ellas menciona tres ejes clave: normativa efectiva, educación ciudadana y campañas masivas y permanentes de esterilización.

Y es que las cifras oficiales confirman la magnitud del desafío. Según el Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 2022, en Cuenca existen 274.757 perros y gatos, frente a una población humana de 596.101 habitantes, lo que implica una relación cercana a un animal por cada dos personas.

La Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca detalla que solo en la zona urbana se concentran 114.410 animales de compañía, mientras que en parroquias como El Valle (24.355), Sinincay (16.633) y Ricaurte (14.571) se concentran los mayores números.

Esterilización obligada

Ante el aumento de la población animal, Carlos Orellana, director de la Comisión de Gestión Ambiental, sostiene que la esterilización se ha convertido en una prioridad. Solo en 2024 se realizaron más de 7.250 esterilizaciones gratuitas en el Hospital de la Mascota y en las 21 parroquias rurales, y durante la actual administración se contabilizan alrededor de 20.000 procedimientos.

“El análisis técnico nos muestra que es una necesidad evitar que los animales se sigan reproduciendo de manera acelerada, como ha venido pasando en los últimos años”, explica Orellana, quien confirmó que se trabaja en una reforma a la ordenanza para establecer la esterilización obligatoria de perros y gatos.

La medida, aclara, no se aplicaría de forma inmediata. El cuerpo normativo recién está en construcción, con un 95% de avance, y se espera la socialización para el mes de marzo y que para mayo ingrese a primer debate en el Concejo Cantonal.

No obstante, desde el activismo se cuestionan las cifras oficiales. “Máximo se hacen unas cuatro mil esterilizaciones al año. Es poquísimo. Tenemos una ciudad de 600.000 habitantes aproximadamente”, sostiene Ávila, quien además critica la falta de cobertura territorial y el ausentismo en las campañas.

Control de negocios privados

Otro tema que tiene una deuda pendiente en Cuenca es el de las sanciones. Ávila y Orellana coinciden en decir que este es un aspecto muy débil y que se queda de lado en comparación con lo que ocurre, por ejemplo, en Quito. “Mientras no haya sanciones más altas, el maltrato animal y la crianza indiscriminada se seguirá dando”, advierte la directora de Rescate Animal Cuenca..

Orellana reconoce que la ordenanza vigente presenta debilidades en este ámbito. Actualmente, la sanción máxima equivale a una remuneración básica unificada (482 dólares), aunque ya se plantea un aumento de multas con la reforma que se está trabajando. “La prioridad es educar antes que sancionar”, afirmó.

También se habla de la regulación de clínicas y servicios veterinarios. Ávila recuerda que hace siete años Agrocalidad transfirió esta competencia a los municipios “en cero”. “Cuenca todavía no tiene una normativa”, afirma, y denuncia casos de negligencia y ejercicio ilegal de la profesión.

En días anteriores se conoció de un posible caso de negligencia ocurrida en una veterinaria de la ciudad. Diego Barros, propietario de un perro de raza pequeña llamado Lucas, denunció que llevó a su mascota para recibir el servicio de baño y corte de lana. Sin embargo, al momento de ir por él no le entregaron a su mascota señalando que se habría escapado.

Esta familia se siente impotente y angustiada ya que no existe un órgano de control que regule la calidad de los servicios y responsabilidad de estos lugares al momento de recibir a una mascota a su cuidado.

Así, desde la CGA se confirmó que está listo un proyecto de ordenanza específica para regular veterinarias, hospitales, criaderos y servicios relacionados al cuidado de los animales de compañía. “Está lista la ordenanza, solo esperamos que pueda ser incluida en el orden del día del Concejo Cantonal antes de cerrar el primer trimestre de este año”, sostuvo Orellana.

Pero también existen aspectos positivos y avances en esta materia. Por ejemplo, el director de la CGA destacó el funcionamiento del Hospital Municipal de la Mascota, que en 2025 registró 17.232 atenciones médicas integrales, incluidas 5.320 consultas, 2.008 esterilizaciones, 310 cirugías de emergencia y más de 5.000 vacunaciones

