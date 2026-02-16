Expreso
En Quito habrá desfiles en el norte de la ciudad.
En Quito habrá desfiles en el norte de la ciudad.Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

Último día del feriado por Carnaval en Quito: estas son algunas de las opciones

Desfiles, actos culturales y museos son parte de las opciones para el 17 de febrero de 2027 en la capital

El 17 de febrero de 2026 concluirá el feriado nacional de cuatro días por Carnaval. El Municipio de Quito anunció los últimos eventos previstos para esa jornada, que incluyen desfiles, actos culturales y tradiciones religiosas.

Desde el 14 de febrero, en la capital se han desarrollado múltiples actividades. El 15 de febrero se realizó el tradicional Corso de Flores y Colores, desfile que cada año convierte a Amaguaña en el epicentro de la celebración en el valle de Los Chillos.

Para el 17 de febrero está prevista otra tradición en la misma parroquia: la Misa del Niñito Carnavalero. El acto religioso se desarrollará en el parque central de Amaguaña. “Esta es una actividad religiosa que consolida a esta parroquia rural como un territorio donde la fe y la historia son una expresión de memoria colectiva”, informó el Municipio. La ceremonia comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta el mediodía.

Una opción para los más pequeños

En el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), ubicado en el centro norte de la ciudad, se presentará la obra de títeres “Canto y sorullos, memorias del arrullo”. Según una reseña del cabildo quiteño, la propuesta explora las tradiciones y sonoridades locales a través del teatro de objetos, con un recorrido por la memoria y el arrullo. La función será de 12:00 a 13:00 y la entrada es libre.

Otra alternativa es visitar el Yaku Museo del Agua, que abrirá de 09:00 a 17:30. “Conozca historias y recetas de temporada como jucho, dulce de capulí, dulce de membrillo y tamales lampreados; y viva la alegría colectiva con música, coplas, picardía y disfraces en un espacio de juego, canto e improvisación”, explicó el museo.

Desfile en el norte de la ciudad

En el último día del feriado también habrá desfiles. Cotocollao, sector ubicado en el norte de Quito, será escenario de la Mascarada de la Delicia (Administración Zonal). Payasos, muelecañas, capariches y los diablos de Cotocollao participarán como danzantes, con trajes tradicionales y máscaras características de esta celebración.

