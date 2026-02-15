Guaranda y Ambato vibran con tradición y fiesta

FATIMA BOSH ES LA INVITADA DE HONOR DE LA FIESTA DE DIAMANTE DE AMBATO.

En Guaranda no se limitan. Turistas, adultos y niños no le hicieron caso al frío andino, pues jugaron hasta en las piletas del parque central o con lo que encontraban al paso. Los globos hechos con vejigas se vendían cinco por un dólar, llenos de agua, como si fueran el pan del día. Desde terrazas y balcones volaban baldes, bombas y chorros de agua. Así se vive el Carnaval guarandeño: entre coplas picarescas, danzas, el infaltable pájaro azul y el buen baile al son de las guitarras.

La fiesta se sintió en cada esquina. “Aquí uno viene a mojarse y a reír”, gritó Luis Chicaiza, un joven visitante que terminó empapado tras esquivar, sin éxito, varios globazos.

Trinidad Supe, turista llegada desde Ambato, se sorprendió al ver que los globos se vendían en cada tienda y esquina. Entre risas dijo que se ofrecían “cinco por un dólar, como si fueran pan”.

Visitantes provenientes de la costa coincidieron en que el ambiente es festivo y seguro. “Venimos en familia y estamos tranquilos, sin temor. Solo hay alegría”, comentó Carlos Zambrano, turista llegado desde Manta, mientras intentaba proteger su teléfono de la espuma. Otros prefirieron jugar cerca de la pileta, donde más de uno terminó en un chapuzón inesperado.

El sábado 14 se realizó el desfile intercultural del Pawkar Raymi, donde hombres y mujeres entonaron sus mejores versos mientras avanzaban con danzas ancestrales.

Tambores, flautas y acordeones acompañaron el recorrido que atrajo a miles de visitantes. Según el Municipio, se proyecta la llegada de al menos 150.000 turistas durante el feriado, una cifra clave para la economía local.

Geoconda Pérez, llegada desde Guayaquil, no se mojó, pero bailó y cantó con el alma al ritmo del sanjuanito y las coplas. “Aquí uno se libera; la gente es amable y la fiesta es sana”, dijo emocionada.

Mientras que en Ambato, con teléfonos en alto, decenas de personas esperaron al inicio del desfile pacientemente junto al carro alegórico donde debía ubicarse Fátima Bosch, Miss Universo 2025, para desfilar en la edición de Bodas de Diamante de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

La primera en llegar fue Martina Salcedo, reina de Ambato. Elegante, con un vestido blanco, subió sin inconvenientes a la carroza gigante, de aproximadamente cinco metros de altura, decorada con flores, panes, granos secos y frutas. El diseño, montado sobre una plataforma, incluía figuras simbólicas como un colibrí, el volcán Tungurahua y un diamante. La soberana se dio tiempo para saludar y tomarse fotografías con ambateños y turistas.

Antes también llegó la ex Miss Ecuador, Mara Topic, quien saludó a quienes encontraba a su paso. La guayaquileña despertó entusiasmo, aunque vivió un momento incómodo cuando fue subida por error al carro alegórico destinado a la Miss Universo y minutos después tuvo que descender.

Aproximadamente a las 09:15 arribó Fátima Bosch, vestida de un traje verde limón. Llegó resguardada por su comitiva y personal de la Policía Nacional. En los alrededores del carro asignado se congregaron decenas de personas que buscaban la mejor fotografía o video. “Fátima, un saludo” y “reinita, te queremos” fueron algunas de las expresiones de cariño.

Cerca de las 10:30, los carros alegóricos pasaron frente a la tribuna oficial, donde se encontraban el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi, la alcaldesa Diana Caiza, el prefecto Manuel Caizabanda y otros invitados especiales.

Rodrigo Ulloa contó que viajó desde Quevedo para ver a la Miss Universo, por lo que se ubicó al filo de la vereda para fotografiar el carro alegórico. Según Rafael Silva, director del Comité Permanente, se estimaba la presencia de al menos 200.000 personas solo para presenciar el Desfile de la Confraternidad.

La Banda Blanca de la Marina deleitó al público con temas como Ambato Tierra de Flores y Ambateñita Primorosa, interpretados a lo largo de las más de 15 cuadras del recorrido.

Estudiantes de distintos planteles educativos también demostraron su amor por la ciudad con vistosos trajes que representaban la historia ambateña, marchando al ritmo de melodías tradicionales detrás de cada carro alegórico.

La agenda festiva continúa. La Miss Universo será presentada oficialmente a las 09:30 del lunes 16 en la Casa del Portal, mientras que a las 19:00 participará en la Ronda Nocturnal, donde se despedirá de la ciudad.

