ANT activa la matriculación de vehículos nuevos en Riobamba, Ambato, Cuenca y Loja

La ANT anunció que, desde el 12 de febrero de 2026, está operativo el sistema para matricular vehículos nuevos

La Agencia Nacional de Tránsito informó que habilitó el sistema para la matriculación de vehículos.

La Agencia Nacional de Tránsito informó que habilitó el sistema para la matriculación de vehículos nuevos en las ciudades de Riobamba, Ambato, Cuenca y Loja, como parte de un plan orientado a agilizar los trámites de tránsito y fortalecer la reactivación del sector automotriz.

El anuncio, difundido este jueves 12 de febrero del 2026, precisa que la medida entra en vigor a partir de este 12 de febrero de 2026 y se suma a los esfuerzos institucionales por mejorar los tiempos de atención y ampliar la cobertura de servicios para los usuarios.

De acuerdo con la comunicación, la Dirección de Comunicación Social de la ANT es la instancia responsable del pronunciamiento. No se detallaron, por el momento, cifras de capacidad operativa, horarios diferenciados ni plazos específicos, por lo que se prevé que los usuarios consulten los canales oficiales de la entidad y de los GAD municipales involucrados para conocer requisitos, costos y disponibilidad de turnos.

La habilitación del sistema en estas cuatro ciudades de Sierra y Amazonía marca un hito inicial de cobertura territorial que podría replicarse en otras jurisdicciones, conforme avance la implementación técnica y operativa del servicio.

La ATM reactivó el proceso de matriculación vehicular en Guayaquil

La matriculación vehicular en Guayaquil se mantiene

Uno de los servicios que se mantiene en funcionamiento es la Revisión Técnica Vehicular (RTV), trámite obligatorio para completar la matriculación anual. Durante febrero, deben acudir los propietarios de vehículos cuya placa finaliza en el dígito 1, según el calendario establecido. No realizar el proceso dentro del mes asignado puede generar multas económicas para los dueños.

Los conductores pueden acceder a un prechequeo gratuito hasta el día 20 de cada mes, una alternativa que permite identificar posibles fallas antes de la revisión oficial. Además, el sistema contempla hasta cuatro intentos para aprobar la RTV, cada uno con costos diferenciados; únicamente el segundo chequeo no tiene valor adicional.

El proceso de matriculación inicia de forma digital en el sitio web de la ATM. Allí, el usuario debe ingresar a la sección de servicios en línea, seleccionar la Revisión Técnica Vehicular y agendar un turno según la disponibilidad del sistema. El trámite se estructura en cinco etapas: solicitud del servicio, pago de la tasa correspondiente, reserva del turno, revisión del vehículo y evaluación final de su estado mecánico y ambiental.

