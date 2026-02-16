Contraloría auditará la ANT tras destaparse presunta red de corrupción de Caso Jaque

La Contraloría anunció un examen especial y una auditoría informática al sistema AXIS de la ANT.

La Contraloría General del Estado anunció que realizará un examen especial y una auditoría informática en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), tras los recientes hechos que involucran a funcionarios de la entidad. La decisión se adoptó luego de que la propia ANT solicitara una intervención de control. El objetivo es revisar procesos clave dentro de la institución. La medida se ejecutará dentro del Plan Anual de Control 2026.

Según el comunicado oficial, la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central analizará los procesos de emisión de títulos habilitantes. También evaluará los mecanismos de gestión y control interno aplicados en la ANT. La revisión busca identificar posibles fallas administrativas. El examen especial se centrará en la estructura operativa de la entidad.

Además, la Dirección Nacional de Auditoría Forense e Informática efectuará una auditoría al sistema AXIS. La revisión técnica se enfocará en las seguridades y posibles vulnerabilidades tecnológicas. El propósito es determinar si existieron brechas que facilitaron irregularidades. Esta acción apunta directamente al núcleo digital de los trámites de tránsito.

Auditoría a la ANT: revisión a procesos y sistema AXIS

Las acciones de control se activan después de que una investigación penal revelara una presunta red de corrupción dentro de la ANT. El 30 de enero fueron detenidas 11 personas, entre ellas Pedro Abril, director ejecutivo de la institución. La Fiscalía sostuvo que existirían indicios de delincuencia organizada. El caso se desarrolló tras ocho meses de indagaciones.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que "la estructura tendría vínculos con el grupo delictivo Los Choneros". Según las autoridades, la red gestionaba licencias y permisos de operación de manera ilegal. La presunta organización operaba desde dentro de la entidad.

La Fiscalía identificó indicios de participación de funcionarios en un esquema que ofrecía agilización de trámites a cambio de dinero. Entre los servicios estaban la entrega de licencias de conducir, incluso a domicilio. También se otorgaban beneficios en permisos de operación de transporte. El mecanismo funcionaba como una vía paralela al sistema oficial.

