Caso Jaque: revela que funcionarios hablaban de entrega de coimas

La Fiscalía procesa a los implicados como autores o colaboradores, según su presunto grado de participación.

Tras la audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada dentro del denominado caso Jaque, varios funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fueron enviados a distintos centros de reclusión en Quito, mientras avanza la investigación por una presunta red de corrupción que operaba en agencias de Pichincha.

El director ejecutivo de la ANT, Pedro Abril, permanece en prisión preventiva en la cárcel de El Inca. En ese mismo centro también fueron recluidos Oswaldo Huertas, director de la agencia Occidental; Edwin Sanguano, director de la agencia Mejía; Gustavo Costta, director en Cayambe; y cuatro personas señaladas como posibles tramitadores de ese cantón.

En paralelo, la directora de la agencia Plataforma Norte, Ximena Carrera, y la digitadora de Cayambe, Dora Sierra, fueron trasladadas al Centro de Confianza de Chillogallo. En el caso de Emma Aguaya, directora provincial de la ANT en Pichincha, el juez dispuso medidas sustitutivas: presentación periódica y prohibición de salida del país. La Fiscalía procesa a los implicados como autores o colaboradores, según su presunto grado de participación.

Hasta el momento, Pedro Abril es el único procesado que ha apelado la orden de prisión preventiva. De acuerdo con la Fiscalía, durante el allanamiento a su domicilio la Policía encontró $19.780 en efectivo. En el expediente del caso, Abril es identificado con el alias “Pedrito”.

La investigación se inició el 2 de junio, tras una denuncia anónima que alertó sobre cobros ilegales en la agencia de Cayambe, donde se habrían exigido hasta $250 para obtener licencias sin turno. A partir de ese señalamiento, las autoridades ejecutaron vigilancias y dispusieron interceptaciones telefónicas que permitieron ampliar el alcance del caso a otras agencias de la provincia.

Según los elementos recabados, en las conversaciones interceptadas se hacía referencia a “cariñitos”, término usado para describir presuntas coimas; problemas para depositar grandes sumas de dinero en efectivo; acuerdos con escuelas de conducción por montos de hasta $5.000; pérdidas económicas por días sin atención al público; fijación de precios para licencias, pedidos de rebajas e incluso alertas sobre operativos policiales.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía aclaró que este proceso es independiente de una denuncia que el propio Pedro Abril habría presentado días antes de su detención. Desde este sábado, la instrucción fiscal por la presunta corrupción en la ANT tendrá una duración de 90 días, periodo en el que se profundizará la recolección de pruebas y testimonios.

