Conaie tilda de “peligro para el país” proyecto de ley minero en Ecuador

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, cuestionó el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía impulsado por el Gobierno y afirmó que representa “un peligro para el país”. El dirigente sostuvo que la propuesta reduce la consulta previa, reemplaza licencias ambientales por autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo a grandes empresas. Sus declaraciones se dieron en el contexto del debate nacional sobre regulación extractiva y protección ambiental en Ecuador.

Vargas aseguró que la normativa “reduce la consulta previa, reemplaza licencias ambientales por simples autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo a grandes empresas por encima del agua y los territorios”. Según explicó, estos cambios afectarían la capacidad de control estatal sobre actividades mineras y energéticas. El pronunciamiento se difundió mientras distintos sectores analizan el alcance del proyecto.

El dirigente indígena advirtió que, en un país donde existen antecedentes de contaminación de ríos con mercurio y cianuro, aprobar esta ley implicaría debilitar la protección ambiental. “En un país donde ya existen ríos contaminados con mercurio y cianuro, aprobar esta ley significa debilitar la capacidad del Estado para proteger la naturaleza”, manifestó.

Proyecto de ley minero energético en Ecuador genera rechazo

En su declaración, Vargas señaló que la flexibilización de controles podría generar consecuencias sociales en los territorios. “Cuando se flexibilizan controles, aumentan la conflictividad, la criminalización y la militarización de los territorios”, expresó. El líder de la Conaie vinculó el debate legal con escenarios previos de tensión en zonas extractivas.

El presidente de la organización indígena sostuvo además que la ley vulneraría derechos colectivos y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador. En su intervención enfatizó que el marco constitucional establece garantías específicas para comunidades y ecosistemas. Bajo ese argumento, pidió que la propuesta no avance en la Asamblea.

Conaie advierte impactos ambientales y sociales

El pronunciamiento también incluyó un llamado a revisar el modelo extractivo vigente en el país. Vargas afirmó que profundizar ese esquema podría incrementar la contaminación y la división social en distintas provincias. La postura se enmarca en el histórico debate entre desarrollo económico y protección ambiental.

“No podemos profundizar un modelo extractivista que ha dejado contaminación y división social”, señaló el dirigente. Con esa frase, sintetizó la posición de la Conaie frente a nuevas concesiones y cambios regulatorios en materia minera y energética.

