Seis heridos en vuelco de buseta de pasajeros en Cuenca

El hecho ocurrió en la comunidad de Tamarindo. Organismos de socorro atienden a los heridos

Una buseta de pasajeros sufrió un siniestro en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme en el sector de Tamarindo.

El feriado de carnaval cierra con un grave siniestro de tránsito en Cuenca. Una buseta de la compañía Alianza con pasajeros cayó a un barranco en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme.

Según un informe del Sistema Integrado de Emergencias ECU 911, el suceso ocurrió en horas de la tarde de este martes, 17 de febrero de 2026, en el kilómetro 103 de la carretera, en el sector de Tamarindo, parroquia Molleturo.

Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y ambulancias del Ministerio de Salud Pública para atender a los pasajeros que tenían destino hacia la ciudad de Guayaquil.

Datos preliminares de los bomberos detallaron que dos personas quedaron atrapadas en el interior del transporte por lo que fueron extraídas con el uso de cuerdas. Además, otras seis víctimas registraron múltiples fracturas y una se encuentra en estado crítico.

Otros hechos del feriado

Durante el feriado también perdió la vida un hombre de la provincia del Guayas. El ciudadano fue arrollado en la autopista Cuenca- Azogues, en la zona de Challuabamba, la noche del lunes 16 de febrero.

El hombre fue identificado como Carlos Eduardo Pardo Lara, de 42 años. Su cuerpo fue trasladado al Centro Forense donde se le practicó la autopista de ley.

También se registró un siniestro de tránsito en la parroquia Totoracocha, en la avenida Los Andes y calle Bueran. Un vehículo se volcó luego de ser impactado por otro automotor.

Producto de este hecho cinco personas (tres menores de edad y dos adultos) resultaron con lesiones. Todos fueron trasladados a casas de salud de la ciudad.

