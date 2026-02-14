Expreso
  Guayaquil

incendio guayaquil multicomercio
Equipos técnicos de la Gerencia de Gestión de Riesgos de #SeguraEP continuarán en territorio,Cortesía

Incendio en Guayaquil: bomberos cumplen 80 horas en Multicomercio

Tras 80 horas del incendio en el edificio, 50 bomberos continúan labores en el centro de Guayaquil ante riesgo de colapso

Los bomberos de Guayaquil cumplen 80 horas de labores ininterrumpidas tras el incendio en el edificio Multicomercio, ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro de la ciudad.

La emergencia, que comenzó a las 07:34 del miércoles 11 de febrero, obligó a elevar la alerta a alarma 3, lo que implicó el despliegue inicial de aproximadamente 100 unidades y más de 400 bomberos.

Actualmente, 20 unidades y 50 bomberos permanecen en el sitio ejecutando labores técnicas de enfriamiento, enfocadas en los puntos calientes detectados al interior de la estructura para evitar reactivaciones.

Multicomercio: Perímetro de seguridad ante riesgo de colapso

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 100 metros debido al riesgo de colapso estructural, mientras continúan las tareas operativas hasta garantizar la mitigación total del peligro.

El incendio se originó en una bodega de aproximadamente 6.000 metros cuadrados con alta carga de material combustible. Esta condición generó temperaturas extremas que provocaron el colapso parcial del edificio.

Incendio Guayaquil Multicomercio
El incendio se ha extendido por varias horas.ALEX LIMA

Este sábado también se informó que paramédicos de los Vehículos de Intervención Rápida (VIR) de Segura EP atendieron a una ciudadana que requirió asistencia médica en la zona afectada.

Según el Municipio de Guayaquil, hasta el momento se ha brindado atención a:

  • 13 dueños de locales comerciales

  • 41 familias

  • 6 propietarios de vehículos

  • 1 consulta por servicios básicos

  • 2 atenciones relacionadas con ProAnimal

¿Qué sigue tras 80 horas de emergencia?

El Cuerpo de Bomberos indicó que continuará con el enfriamiento estructural hasta descartar cualquier punto activo. Una vez garantizada la seguridad, se iniciarán las evaluaciones técnicas para determinar el estado final del inmueble.

