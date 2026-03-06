Marcha por el Día de la Mujer en Cuenca: hora y punto de concentración

La marcha por el Día Internacional de la Mujer será el domingo. Convocan a la movilización desde el Puente Vivas Nos Queremos

La marcha por el Día Internacional de la Mujer recorrerá el centro de Cuenca este 8 de marzo.

Cada 8 de marzo, miles de mujeres en el mundo salen a las calles para recordar que la lucha por la igualdad y los derechos continúa. En Cuenca, organizaciones feministas y colectivos sociales se preparan para una nueva jornada de movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).

La convocatoria forma parte de la Marcha Nacional Transfeminista, Antifascista, Antiextractivista y Antiimperialista, una iniciativa que reúne a distintos colectivos que impulsan actividades durante todo el mes de marzo.

De acuerdo con información difundida por Mundo Violeta Cuenca, la movilización será uno de los actos centrales de una agenda que incluye encuentros comunitarios, espacios de formación y actividades artísticas vinculadas al movimiento feminista.

Las organizaciones recuerdan que el 8M no es solo una fecha conmemorativa, sino un momento para visibilizar demandas relacionadas con la violencia de género, la desigualdad y el reconocimiento de derechos.

Hora y punto de concentración de la marcha del 8M en Cuenca

La marcha por el Día Internacional de la Mujer en Cuenca está prevista para la mañana del domingo 8 de marzo.

La convocatoria establece que la concentración comenzará a las 09:30 en el Puente Vivas Nos Queremos, desde donde iniciará el recorrido por el centro de la ciudad.

El acto de cierre será un plantón en el Parque Calderón, en pleno Centro Histórico de Cuenca, donde se prevé la participación de colectivos feministas, organizaciones sociales y ciudadanía.

Colectivas feministas convocan a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Cuenca. ARCHIVO EXPRESO

Actividades feministas durante marzo en Cuenca

Además de la movilización del 8 de marzo, las organizaciones han preparado una agenda colectiva con actividades durante todo el mes.

Según lo difundido en redes sociales por Mundo Violeta Cuenca, la programación fue construida con la participación de organizaciones, colectivas y espacios comunitarios que impulsan la lucha feminista en la ciudad.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Conversatorios y espacios de formación

Talleres de arte, bordado y creación colectiva

Encuentros comunitarios y agroecológicos

Círculos de sanación y cuidado

Acciones públicas y movilizaciones sociales

Estas iniciativas buscan generar espacios de diálogo, reflexión y organización en torno a las distintas problemáticas que afectan a mujeres y diversidades.

El significado del 8M y la movilización feminista

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y tiene su origen en las luchas históricas por los derechos laborales, sociales y políticos de las mujeres.

Con el paso del tiempo, la fecha se ha convertido en una jornada global de movilización que busca visibilizar temas como la violencia de género, la desigualdad salarial, el acceso a derechos y la participación política.

