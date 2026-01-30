La Víbora pierde su canal en YouTube: Star Pride es dado de baja por infringir normas

La plataforma aplicó sus normas y bajó el canal Star Pride del personaje que caracteriza Francisco Delgado

Francisco Delgado, conocido en el mundo de la farándula como La Víbora, atraviesa un trago amargo tras el cierre de su canal de YouTube Star Pride. El detonante habría sido la polémica en torno a un supuesto video íntimo del modelo brasileño Cezar Augusto. Lejos de rendirse, reaccionó de inmediato y abrió un nuevo espacio digital bajo el nombre Star Pride Plus.

“Gente mala me hizo cerrar el canal. La verdad es algo muy duro para mí”, confesó a EXPRESIONES. Además, añadió: “personas malas enviaron denuncias”.

Reconoce que no es ningún santo. Su estilo, sin filtros, le ha ganado enemigos en el medio, y más de un famosillo no lo puede ver ni en pintura. Uno de sus archienemigos declarados es Santiago Castro, de Calientitos TV.

“Es muy duro porque, al final, sí afecta. Es mi canal, un espacio que durante un año me costó ganar seguidores”, lamentó La Víbora, quien no le quedó de otra que ofrecer disculpas por la manera en la que se manejó.

En tiempos donde la tecnología manda, la proliferación de cuentas, especialmente de prensa rosa, es cada vez más común. Muchas de ellas se dedican a comentar, opinar y especular sin medir consecuencias, lo que las expone a sanciones.

¿Qué opinan los expertos?

El consultor en protección de datos personales Alejandro Varas explica que YouTube cuenta con normas comunitarias muy estrictas y que eliminar un canal es una medida extrema. “Esto ocurre cuando se infringen reiteradamente normas como la publicación de contenido sexual, la incitación a la violencia o al odio, la afectación a menores, la suplantación de identidad o la violación de derechos de autor”.

El experto añade que la plataforma maneja la conocida política de los ‘tres strikes’. “Si un canal acumula tres infracciones graves, puede ser eliminado. Para denunciar contenido que incumple las normas, cualquier usuario puede reportar un video o canal explicando la causa. Si varias personas denuncian lo mismo, YouTube revisa el caso y toma acciones si corresponde”. Este procedimiento, asegura, es muy similar en plataformas como Facebook, Instagram o X.

Por su parte, el estratega digital Carlos Zúñiga señala que una cuenta puede ser bloqueada o eliminada cuando incurre en infracciones sancionadas por las normas internas de la plataforma y, en ciertos casos, por la ley. “Entre las más graves están las amenazas, la apología del terrorismo, la explotación sexual, la difusión de material ilegal, la estafa, el fraude y el acoso sistemático”.

Aclara que cualquier persona puede denunciar, pero nadie tiene el poder de cerrar una cuenta por sí solo. “Se inicia una revisión y, si se confirma la infracción, la plataforma aplica sanciones que van desde la eliminación del contenido hasta el cierre definitivo de la cuenta. No existe un número fijo de denuncias: en casos graves, una sola puede ser suficiente”.

Incluso los gobiernos, como el del Ecuador, pueden intervenir cuando existen posibles delitos, generalmente mediante órdenes judiciales o requerimientos legales. El factor común en todos los casos es claro: el bloqueo se basa en una infracción comprobable, no en la cantidad de denuncias ni en quién las realiza.

La experiencia de los talentos...

El comunicador Mauricio Altamirano admite que ha solicitado el cierre de cuentas y que lo volvería a hacer. “Soy periodista y defensor de la libertad de expresión, pero cuando alguien se escuda en un perfil falso para atacarme sin razón, reporto y hasta pido apoyo a mis seguidores. Muchas páginas de farándula están manejadas por personajes nefastos, ocultos tras perfiles falsos, que solo buscan dañar y, encima, son ociosos”.

En contraste, el presentador Carlos José Matamoros, blanco frecuente de ataques en redes sociales, asegura que jamás ha denunciado. “No me fijo en lo que dicen o escriben, y si lo hago, no dejo que me afecte. Si lo permito, pierdo el poder”.

Para el comunicador Alsino Herrera, los canales de farándula y crónica roja son actualmente los más expuestos a sanciones. “El mayor riesgo es la difamación y el manejo inadecuado de información sensible. El error más común es presentar rumores u opiniones como hechos comprobados, o insinuar delitos y aspectos íntimos de las personas”.

Explica que YouTube combina sistemas automáticos de detección con inteligencia artificial y revisión humana, y que la reincidencia puede derivar en desmonetización, restricción de visibilidad y, finalmente, el cierre del canal.

Un sonado caso

Un caso reciente ocurrió en 2024, cuando el actor Fernando Villarroel reaccionó molesto al ser mencionado en el espacio digital El hueco, de Jonathan Estrada, donde además se usaron ciertas imágenes. La invitada del programa fue Sofía Caiche, expareja de Villarroel, con quien mantiene una pésima relación. YouTube dio de baja a ese capítulo y sancionó al creador.

“Yo soy Partner de YouTube y tengo mi cuenta verificada. La plataforma siempre recomienda tener cuidado con el contenido sensible y los derechos de autor. Cuando alguien infringe esas normas, te avisan y protegen tus obras. En mi caso, ellos me notifican y se actúa”, expresó el también director que ha dicho en muchas ocasiones que no desea que Sofía lo mencione ni para bien ni para mal. Hasta ese momento Jonathan era su amigo.

