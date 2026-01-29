Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian su segundo embarazo en su aniversario de bodas

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony revelaron que esperan a su segundo hijo

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony revelaron que esperan a su segundo hijo, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario.

Nadia Ferreira y Marc Anthony sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convertirán nuevamente en padres el pasado miércoles 28 de enero. La revelación coincidió con el tercer aniversario de su matrimonio, celebrado en Miami en 2023, lo que convirtió la fecha en un doble motivo de celebración.

La modelo paraguaya de 26 años compartió en Instagram una fotografía en la que se observa a la pareja junto a su primogénito, colocando las manos sobre su vientre. “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida”, escribió Ferreira, acompañando la imagen con un mensaje que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de felicitación.

La historia de la pareja mediática

Desde que oficializaron su relación en 2022, Marc Anthony y Nadia Ferreira han sido protagonistas de titulares en la prensa internacional. Su boda, celebrada en enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami, reunió a personalidades del mundo del espectáculo y la política.

RELACIONADAS Alejandro Sanz prepara el estreno de su musical en España

A pesar de la diferencia de edad —Marc Anthony tiene 57 años y Nadia 26—, la pareja ha demostrado estabilidad y complicidad. En 2023 recibieron a su primer hijo, consolidando su vida familiar.

El acuerdo prenupcial de la pareja

El acuerdo prenupcial entre Marc Anthony y Nadia Ferreira salió a la luz en abril de 2024, casi un año y medio después de su boda. El documento establece varias condiciones en caso de una eventual separación.

Harry Styles donará parte de las ganancias de su gira para apoyar a nuevos artistas Leer más

Uno de los puntos más relevantes fija una pensión mensual de 25.000 dólares para la modelo. Sin embargo, este beneficio no sería indefinido, pues se suspendería si Ferreira contrajera matrimonio nuevamente o iniciara una relación formal. En lo que respecta a su hijo Marco, el acuerdo no contempla disposiciones específicas. En caso de divorcio, la manutención del menor quedaría en manos de un juez.

El octavo hijo de Marc Anthony

Con la llegada de este nuevo bebé, Marc Anthony se convertirá en padre por octava vez. El cantante ya tiene siete hijos de sus relaciones anteriores: Arianna y Chase, fruto de su vínculo con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, nacidos de su matrimonio con Dayanara Torres; Emme y Max, los mellizos que comparte con la también cantante Jennifer Lopez; y Marquito, su primer hijo junto a Nadia Ferreira, quien ahora espera con entusiasmo la llegada de un nuevo hermano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!