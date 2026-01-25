Sarah Gabriela Alarcón: "Jamás he sido una mala influencia para nadie"

Sostiene que solo ayudó a Rafaella Pimentel como compañera de trabajo y que desconocía el contexto familiar

Durante los últimos días, Rafaella Pimentel, de 18 años y recién graduada de secundaria, se ha visto envuelta en un conflicto familiar con su madre, Carolina Jaume. En este cruce de versiones también han sido mencionados su padre, Xavier Pimentel, y su abuela, Diana Saporiti, con quienes siempre ha mantenido una relación cercana.

El año pasado, ella participó en Soy el mejor, donde compartió escenario con Sarah Gabriela Alarcón, hija de Gabriela Pazmiño Yépez. Ella estuvo cuando se produjo el desacuerdo (en las instalaciones de TC) entre madre e hija, así como Guillermo Carrillo, quien en ese momento formaba parte de La Universidad de la farándula.

Sarah Gabriela aclaró su posición: “Me han señalado como una mala influencia para Rafaella. Los conflictos familiares deben resolverse en casa, no a través de los medios. El día del problema, ella, llorando, me pidió que la lleve a la casa de su abuelita, donde vive. En ese momento no conocía el contexto. Jamás he sido una mala influencia para nadie.

No entiendo por qué ahora esa persona habla mal de mí, cuando antes me elogiaba. Yo ayudé a Rafaella como una buena compañera de trabajo. Lamentablemente, la situación se salió de control. Están dando la interpretación que quieren. A Rafaella no me la he llevado a ningún lado”.

Sarah Gabriela es creadora de contenido y ganó el reality Soy el mejor, de TC. Tiene 20 años.

