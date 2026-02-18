Veloz arremetió contra Godoy en inicio de interpelación: esto dijo en el juicio

Viviana Veloz durante la interpelación a Mario Godoy en la Asamblea Nacional de Ecuador.

En la Asamblea Nacional se inició la interpelación a Mario Godoy como parte del juicio político en su contra. Viviana Veloz, legisladora de la Revolución Ciudadana, abrió su intervención con señalamientos directos al ahora expresidente del Consejo de la Judicatura: “No cayó por dignidad, sino porque dejó de ser útil para el poder”.

Tras cuatro horas de lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendó el enjuiciamiento político, Veloz tomó la palabra. Como primer punto, solicitó que se certifique si la Asamblea había recibido la notificación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) sobre la aceptación de la censura. Ese documento, hasta las 15:15 de este 18 de febrero de 2026, no había llegado al Legislativo.

El planteamiento buscaba sustentar que la resolución del juicio no debía limitarse a la censura, sino incluir también la destitución. Veloz afirmó: “No hay casualidades. Todo ha estado fríamente calculado. Si hoy sale Godoy, es porque tiene su reemplazo; en este caso, el señor Larco”.

La asambleísta se refirió a la decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura para reemplazar a Godoy, luego de que este solicitara una licencia. En su lugar fue designado Damián Larco, quien anteriormente se desempeñó como director del SRI.

¿Qué dijo Veloz sobre Godoy?

Las críticas contra Mario Godoy fueron directas: “Es el ejemplo vivo de lo que ocurre cuando una persona se vuelve alfombra del poder político. Mensaje claro para el señor Andrés Fantoni: han permitido el secuestro de la institucionalidad. Cuando no sean útiles, los desecharán sin remordimiento”, expresó.

Posteriormente, Veloz cuestionó el contenido del informe aprobado en la Comisión de Fiscalización. Aseguró que se omitieron hechos relevantes, en alusión a motivaciones relacionadas con una supuesta injerencia en decisiones judiciales y a un presunto conflicto de intereses vinculado con la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan por parte de la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, en una etapa preprocesal.

La bancada correísta designó a Veloz y al legislador Franklin Samaniego como interpelantes. Según el procedimiento, ambos disponen de dos horas para presentar sus pruebas. Después deberá intervenir Godoy para ejercer su defensa. Hasta las 15:30 de este miércoles, en la Asamblea no había confirmación sobre la asistencia del expresidente de la Judicatura a la sesión.

