Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

MARIO GODOY PLENO ASAMBLEA NACIONAL
El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, fue iniciado por la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Juicio político a Mario Godoy EN VIVO: la Asamblea define su futuro en la Judicatura

La Asamblea Nacional del Ecuador debate la censura y destitución de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura

La Asamblea Nacional del Ecuador iniciará a las 10:00 de este miércoles 18 de febrero de 2026 el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por un presunto incumplimiento de funciones a raíz de varias denuncias, entre ellas la del juez Carlos Serrano, de la Unidad para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

RELACIONADAS

El origen y causales del juicio político a Mario Godoy

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfrenta un juicio político por presunto incumplimiento de funciones, por cinco causales derivadas del caso sobre supuestas presiones del exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, al juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024. Las causales específicas del juicio político a Mario Godoy son:

  1. Omisión de protección al juez anticorrupción Carlos Serrano
  2. Encubrimiento institucional al exdirector Henry Gaibor
  3. Falta a la verdad en comunicaciones sobre renuncia y sentencias
  4. Interferencia en procesos judiciales (Euro2024, Nubia Vera)
  5. Conflicto de intereses por patrocinio de su esposa, Dolores Vintimilla, en caso Euro2024

Los proponentes del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, son los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, de la bancada legislativa del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

El paso a paso del juicio político a Mario Godoy en la Asamblea

El juicio político es una figura regulada en la Ley de la Función Legislativa, en la que también constan los pasos a seguir. Según el artículo 84 de esta norma, tanto los proponentes como el funcionario enjuiciado intervendrán ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso es el siguiente:

RELACIONADAS

  • Primero: los asambleístas interpelantes tendrán dos horas para presentar su acusación en contra de Mario Godoy, con base a las pruebas practicadas en la Comisión de Fiscalización
  • Segundo: el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tendrá tres horas para presentar su defensa
  • Tercero: cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora
  • Cuarto: Mario Godoy deberá retirarse del Pleno para que se abra el debate (10 minutos por asambleísta y sin réplica)
  • Quinto: Si se presenta una moción de censura y destitución, se procede a la votación. Si no la hay, queda archivado el juicio político a Mario Godoy

¿Cuántos votos necesita la Asamblea para destituir a Mario Godoy?

El momento más tenso y clave del juicio político será la votación, regulada en el artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa. Aunque para varias autoridades se requiere solo mayoría absoluta, es decir, 77 votos, para la censura y destitución de Mario Godoy se necesitan 101 votos, es decir, la mayoría calificada del Pleno de la Asamblea Nacional, por ser parte del Consejo de la Judicatura.

RELACIONADAS

De alcanzarse los votos, la censura tendrá como efecto la inmediata destitución de Mario Godoy como presidente y miembro del Consejo de la Judicatura. Además, la sanción también incluye que no pueda ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años.

Las implicaciones del juicio político a Mario Godoy en la Judicatura

En el caso de la censura y destitución, Mario Godoy dejará vacante la presidencia del Consejo de la Judicatura. Actualmente, el vocal Damián Larco lidera la Judicatura mientras dura la licencia de Godoy por el juicio político y ante el impedimento de ejercer cargo público de la suplente, Alexandra Villacís.

Larco permanecería en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) termine el proceso para designar al reemplazo de Villacís como vocal suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia que presida momentáneamente la Judicatura.

Por otro lado, en caso de que la Asamblea Nacional no logre la censura y destitución, Godoy podrá regresar a la Judicatura y continuar con su período hasta 2031. Sin embargo, el propio Godoy ha señalado que no descarta una posible renuncia al cargo, como se lo aconsejó semanas atrás el presidente del Ecuador, Daniel Noboa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juicio político a Mario Godoy EN VIVO: la Asamblea define su futuro en la Judicatura

  2. Congreso del Perú elige este miércoles presidente interino tras destituir a José Jerí

  3. Avalancha en California deja diez esquiadores desaparecidos en EE.UU.

  4. Godoy enfrenta al Pleno en su juicio político: Veloz y Samaniego serán interpelantes

  5. Tormenta eléctrica en Guayaquil: Varios sectores se encuentran inundados

LO MÁS VISTO

  1. Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

  2. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  3. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  4. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  5. Los residentes de edificios en Quito están inquietos por la seguridad privada

Te recomendamos