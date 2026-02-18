ADN llegará al juicio político contra Godoy con su propia moción: ¿Qué implica?

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, anunció que presentarán la moción en el Pleno

La bancada oficialista de ADN acudirá al juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, con una moción propia. Así lo confirmó la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, este 18 de febrero de 2026.

Para las 10:00 de este miércoles está previsto el inicio de la interpelación en el Pleno, que definirá el futuro del titular de la Judicatura. Al respecto, Tapia señaló en una entrevista en el programa radial Primera Hora que presentarán una moción tomando en cuenta que el informe aprobado por la Comisión responde a una causal distinta a la planteada por la Revolución Ciudadana.

Postura del oficialismo frente al informe

Tapia insistió en que el juicio impulsado por los cinco legisladores del correísmo presentó falencias. Además, aseguró que quien planteó la moción de aprobación del informe fue el presidente de la mesa y su coideario, Ferdinan Álvarez. “La moción, en principio en la Comisión de Fiscalización la presentó ADN y fue aprobada por unanimidad. Cuando hablo de unanimidad no solo de los legisladores que componen nuestra tienda política sino también por la Revolución Ciudadana”, mencionó la legisladora oficialista.

¿Qué pasó en la sesión de Fiscalización con el informe?

El informe que recomienda el juicio político fue aprobado la noche del 13 de febrero de 2026. Tras la lectura de las conclusiones y recomendaciones, únicamente se permitió la intervención de Álvarez.

El argumento para recomendar la censura se centró en la “manifiesta inoperancia”. Álvarez sostuvo que, aunque Godoy cumplió con sus funciones, “no lo hizo a cabalidad”. Esto, en referencia a la gestión del presidente de la Judicatura respecto a la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien había recibido presiones para fallar en el caso Euro 2024, en el que se juzgó al narcotraficante Jezdimir Srdan por lavado de activos.

Dudas sobre las presiones directas

Sin embargo, el documento dejó fuera una motivación directa sobre las presiones atribuidas al exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor. Existe un audio en el que este último le pide a Serrano que ponga especial atención a la defensa del narcotraficante serbio.

Sobre este punto, el informe señala: “Pese a que no se ha probado de manera fehaciente que el presidente del Consejo de la Judicatura haya ejercido presiones directas para incidir en el caso Euro 2024, existe una investigación penal en curso, la cual deberá determinar, con base en pruebas objetivas, si hubo algún tipo de intervención indebida que pudiera configurar responsabilidad administrativa o penal”.

Escenario de votación en el Pleno

Para la censura y destitución de Godoy se requieren 101 votos en el Pleno. ADN ha dicho que votará por la censura. Esa postura, sumada a los votos de la Revolución Ciudadana, que impulsa el juicio, sería suficiente para apartar del cargo al presidente de la Judicatura. Sin embargo, el desenlace dependerá de cuál moción logre imponerse durante la sesión.

