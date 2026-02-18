Mario Godoy renuncia a su cargo una hora antes de su juicio político

​Godoy desempeñó el cargo a lo largo de un año y siete meses

Mario Godoy sostuvo que el impedimento legal de Alexandra Villacís obligó a activar un relevo temporal conforme al Código de la Función Judicial.

La mañana de este 18 de febrero de 2026, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, renunció a su cargo una hora antes de que comenzara su juicio político por un presunto incumplimiento de funciones, a raíz de varias denuncias.

"Hoy he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura. Ha sido un honor servir a la institución y al país en esta alta responsabilidad", escribió en su cuenta de X.

Godoy desempeñó el cargo a lo largo de un año y siete meses.

Ha sido un honor servir a la institución y al país en esta alta responsabilidad. pic.twitter.com/KlzYOszBzR — Mario Godoy (@MarioGodoyEc) February 18, 2026

Juicio político

A las 10:00 de este miércoles iniciaba su juicio político por presunto incumplimiento de funciones, por cinco causales derivadas del caso sobre supuestas presiones del exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, al juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

Las causales específicas del juicio político a Mario Godoy son:

Omisión de protección al juez anticorrupción Carlos Serrano Encubrimiento institucional al exdirector Henry Gaibor Falta a la verdad en comunicaciones sobre renuncia y sentencias Interferencia en procesos judiciales (Euro2024, Nubia Vera) Conflicto de intereses por patrocinio de su esposa, Dolores Vintimilla, en caso Euro2024

