Juicio a Mario Godoy seguirá, pese a renuncia al cargo de presidente de la Judicatura

En la Asamblea trascendió que el ahora extitular de la Judicatura no asistirá al juicio político

Integrantes de la Asamblea Nacional del Ecuador durante una rueda de prensa en la que se abordó la situación del juicio político contra Mario Godoy.

El ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó su renuncia al cargo. La decisión no pasó desapercibida ni para la bancada oficialista ni para el correísmo, que impulsa su censura. Desde ese sector ya se analiza la posibilidad de promover juicios políticos contra el resto de vocales del organismo.

¿Qué dijo ADN sobre la renuncia?

El asambleísta oficialista Adrián Castro señaló que la decisión adoptada por Godoy, horas antes del juicio, debió anunciarse desde el inicio de los cuestionamientos.“Lo hace a pocas horas antes del proceso. Una lástima. En todo caso creo que las cosas están listas”, mencionó, en referencia a que la interpelación continuará.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, afirmó que la renuncia no modifica el curso del proceso. “El Pleno tiene que ejecutar conforme señala el proceso legislativo que es que hablen los interpelantes y luego el señor Godoy”, indicó.

Álvarez insistió en que el juicio seguirá adelante y rechazó que se sustente en las pruebas presentadas por el correísmo. “El informe, lo que recoge como prueba es el testimonio del juez Carlos Serrano y la prueba documental; paradójicamente es la prueba presentada por el señor Mario Godoy”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, durante un pronunciamiento ante la prensa sobre el juicio político contra Mario Godoy. Foto: Angelo Chamba

El correísmo piensa en otras acciones sobre la Judicatura

Viviana Veloz, una de las cinco asambleístas del correísmo que impulsan el juicio político, calificó la renuncia de Godoy como una victoria ciudadana.“Un reconocimiento para todos los ciudadanos que durante 59 días jamás silenciaron su voz y exigieron que salga Mario Godoy, el símbolo del narcotráfico presidiendo esa institución”.

La postura del correísmo fue más allá. Veloz sostuvo que la salida del ahora expresidente de la Judicatura se produce después del nombramiento de Damián Larco, cercano al Gobierno, como presidente encargado del organismo.

Añadió que los vocales que dieron paso al encargo de la presidencia a Larco deberían enfrentar un juicio político. “La lucha continúa porque el poder judicial sigue secuestrado por Daniel Noboa. Continuaremos presentando toda acción que sea necesaria”. También adelantó que en los próximos días la bancada correísta anunciará las acciones que emprenderá.

Olsen aseguró que el juicio continuará

“Es un día importante para la Asamblea y el país. Mario Godoy ha renunciado. Indiferentemente a eso el proceso continúa y la censura será un hecho”, dijo Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional.

El titular del Legislativo confirmó que la renuncia fue notificada la mañana de este día. Además, señaló que no tiene confirmación sobre la presencia de Godoy en la sesión del juicio político. En la Asamblea trascendió que Godoy no asistiría al Pleno para presentar su defensa en el juicio político.

