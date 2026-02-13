ADN votará por juicio a Godoy en comisión y deja en pausa posición sobre censura

El presidente de la Comisión de Fiscalización Ferdinan Álvarez solamente señaló que serán coherentes en el Pleno

Asambleístas de ADN anunciaron la votación del informe en el juicio político a Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Ferdinan Álvarez, confirmó que la noche del 13 de febrero de 2026 se votará el informe que recomienda el enjuiciamiento político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

(NO TE PIERDAS: La Corte Constitucional revisará el criterio que permitió el encargo en la Fiscalía)

Aunque aseguró que la postura de su bancada es aportar los votos para aprobar esa recomendación en la comisión, Álvarez evitó anticipar qué hará ADN en el Pleno de la Asamblea, instancia que deberá tomar la decisión final una vez que el juicio político llegue a esa fase.

¿Qué dijo Álvarez sobre la censura?

El titular de la Comisión de Fiscalización fue consultado sobre lo que podría ocurrir en el Pleno respecto al proceso contra Godoy. La censura y eventual destitución requieren 101 votos, por lo que la posición del oficialismo será determinante.

“Nosotros vamos a votar hoy en la comisión para recomendar el enjuiciamiento político. Ya en el Pleno seguiremos anunciado, con la misma coherencia. NO puedo adelantar un criterio por todos los miembros de la bancada”, señaló Álvarez en una rueda de prensa realizada este 13 de febrero de 2026.

Aunque evitó precisar cómo votarán en el Pleno, el presidente de la comisión afirmó que actuarán con coherencia. Recordó que la recomendación de continuar con el juicio político se sustenta en la “manifiesta inoperancia”, en referencia a la actuación de Godoy frente a la situación del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció amenazas tras el fallo en el caso Euro 2024, en el que se juzgó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Lo que señaló sobre las presiones al juez Serrano

Otra de las motivaciones del juicio político es la presunta presión que habría recibido el juez Serrano en ese proceso. Un audio reveló que Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, pidió al magistrado que prestara especial atención a la defensa del narcotraficante serbio.

Sobre este punto, el informe borrador que se votará esta noche señala: “pese a que no se ha probado de manera fehaciente que el Presidente del Consejo de la Judicatura haya ejercido presiones directas para incidir en el Caso Euro 2024, existe una investigación penal en curso, la cual deberá determinar, con base en pruebas objetivas, si hubo algún tipo de intervención indebida que pudiera configurar responsabilidad administrativa o penal”.

El juez anticorrupción Carlos Serrano compareció ante la Comisión de Fiscalización el 6 de febrero de 2026. Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

Álvarez fue más allá y sostuvo que la supuesta vinculación de Godoy con las presiones ejercidas sobre Serrano a través de Gaibor forma parte del relato impulsado por asambleístas del correísmo que promueven la censura del presidente de la Judicatura.

“Es parte de un relato que, incluso el juez, cuando le preguntaron él dijo que no. Le preguntaron: ¿recibió usted presiones directas del señor Mario Godoy? Pueden recordar que él dijo que no”, afirmó el presidente de la Comisión de Fiscalización.

