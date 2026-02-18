¿Continúa el juicio a Mario Godoy? Claves del proceso en la Asamblea

La mañana de este miércoles, 18 de febrero de 2026, Mario Godoy oficializó su renuncia a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ). Sin embargo, este paso al costado no detiene el juicio político programado en la Asamblea Nacional a partir de las 10:00. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la salida del cargo no extingue la responsabilidad política; si el funcionario ya no está en funciones, la censura se traduce automáticamente en la prohibición de ejercer cualquier cargo público durante los próximos dos años.

RELACIONADAS Mario Godoy renuncia a su cargo una hora antes de su juicio político

ADN llegará al juicio político contra Godoy con su propia moción: ¿Qué implica? Leer más

Implicaciones éticas y posibles derivaciones penales

Más allá de la sanción administrativa, la censura representa un reproche político y moral contra los servidores cuestionados. Una vez que el Pleno adopte una resolución, esta debe notificarse de inmediato al Ministerio de Trabajo para su registro oficial. Es importante destacar que el proceso legislativo no limita otras instancias; si durante el enjuiciamiento se detectan indicios de responsabilidad penal, la normativa obliga a remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones pertinentes.

Mayoría calificada y causales del enjuiciamiento

Para concretar la censura de los integrantes del Consejo de la Judicatura, la Constitución vigente exige una mayoría calificada, equivalente a las dos terceras partes del Parlamento (101 votos). El proceso contra Godoy se fundamenta en acusaciones de incumplimiento de funciones, vinculadas a presuntas presiones ejercidas sobre magistrados, a través de terceras personas, con el fin de obtener fallos favorables en causas de su interés personal. El debate y la votación definitiva se llevarán a cabo en la sede legislativa en Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!