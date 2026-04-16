Quienes consumieron más de $5.188,26 en el extranjero con tarjetas, deberán pagar el ISD este mes

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los ecuatorianos que en 2025 consumieron más de $5.188,26 en el exterior o con compras internacionales deben declarar y pagar el Impuesto a la Salida de Divisas.

También aplica para quienes excedieron esa cantidad por compras en plataformas internacionales como Netflix, Amazon, Spotify y Temu.

La declaración se realiza entre el 10 y 28 de abril de 2026, según el número de cédula.

Los ecuatorianos que consumieron más de $5.188,26 en compras desde y hacia el exterior con tarjetas de crédito y débito durante el año 2025, deberán declarar y pagar hasta este mes de abril de 2026 el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Así lo recuerda el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su cuenta de X, donde detalla que hacerlo en este mes de abril sería cumplir con la obligación tributaria a tiempo para evitar multas y recargos. “Abril no espera y el ISD tampoco”, posteó la entidad.

Es decir, quienes, por ejemplo, viajaron al exterior en 2025 y gastaron allá más del monto exento establecido: $5.188,26, deberán pagar el impuesto por salida de divisas. También aplica si retiraron más de esa cantidad de dinero en cajeros de otro país e incluso para quienes sin haber salido del país consumieron más de esa cantidad por compras en plataformas internacionales como Netflix, Spotify, Amazon y Temu.

El impuesto aplica hasta el 2027

Este monto exento anual fue fijado en la Resolución NAC-DGERCGC24-00000045 publicada en diciembre de 2024, pero entró en vigencia desde el 1 de enero de 2025. Desde esa norma se fijó que consumir más de $5.188,26 en el exterior equivale a pagar ISD para los años fiscales 2025, 2026 y 2027.

¿Cuál es el plazo de pago?

El plazo general de declaración del ISD y pago de este impuesto va del 10 al 28 de abril de este 2026. La fecha exacta depende del noveno dígito de la cédula del contribuyente. Pagar después de abril significaría hacerlo con multas e intereses.

El valor a pagar dependerá de la cantidad consumida: una vez descontado el monto exento, al excedente el contribuyente deberá aplicarle la tarifa del 5 % del ISD.

¿Cómo hacer la declaración y pago de este impuesto?