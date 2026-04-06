¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

Un experto advierte que podrían haber demoras en procesos contractuales. Hay dudas en la ciudadanía

Referencial. La prefecta Aguiñaga en un recorrido de obras con Daniel Noboa.

El anuncio de renuncia de Marcela Aguiñaga ha generado incertidumbre entre ciudadanos y actores locales, especialmente en torno al futuro de las obras y proyectos que actualmente ejecuta la Prefectura del Guayas.

La prefecta del Guayas, anunció la mañana de este lunes 6 de abril que permanecerá en funciones solo hasta el próximo 14 de mayo, fecha en la que dejará el cargo. Además, confirmó que no buscará la reelección, una decisión que marca un giro en el escenario político provincial.

¿Hay riesgo de paralización de obras de la prefctura del Guayas?

Sobre este escenario, EXPRESO consultó al abogado y experto en derecho público, Francisco Icaza, quien explicó que, desde el punto de vista legal, no existe un vacío de poder.

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“El artículo 52 del Cootada es claro: ante la ausencia definitiva de la prefecta, debe asumir el viceprefecto hasta completar el período”, señaló, en referencia a que Carlos Serrano debería asumir funciones hasta mayo de 2027.

No obstante, Icaza advirtió que, aunque las obras no pueden detenerse por mandato legal, sí podrían experimentar demoras en su ejecución. Esto, explicó, se debe a factores administrativos como el cambio de equipos, la actualización de firmas autorizadas y la revisión de contratos vigentes.

“Lo que suele ocurrir es que la nueva autoridad revisa todo bajo el criterio de interés público. Eso incluye analizar cláusulas contractuales, especialmente las de terminación unilateral”, detalló.

La construcción del Quinto Puente, según alegan los transportistas, ha sido esperada por años. Álex Lima

Principales proyectos que serían analizados

Entre las principales preocupaciones están los proyectos de infraestructura y concesiones viales que atraviesan momentos clave. Según Icaza, este 2026 coincide con el vencimiento de varias concesiones, lo que podría complicar las negociaciones en curso.

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En el caso del proyecto del quinto puente, el especialista considera que la transición podría tener efectos distintos dependiendo del enfoque que adopte la nueva administración. “Puede facilitar acuerdos con el Ejecutivo o, por el contrario, generar más distancia, dependiendo de la línea política que se mantenga”, indicó.

Icaza también anticipa que, más allá de la continuidad formal de las obras, es probable que se realicen auditorías internas.

“Las obras no se paralizan por ley, pero por razones políticas sí se revisan. Es común que una nueva autoridad no quiera asumir responsabilidades de gestiones anteriores sin antes evaluarlas”, sostuvo.

Este proceso de revisión podría generar ralentizaciones, aunque no necesariamente una suspensión definitiva de los proyectos.

Programas sociales y gestión territorial en proceso

Más allá de la infraestructura, la Prefectura también deja en marcha iniciativas sociales, como el sistema “Cuidado del Guayas – Cuidando Vidas”, enfocado en visibilizar y redistribuir el trabajo de cuidado, principalmente realizado por mujeres.

En paralelo, también están en ejecución planes vinculados a la atención de la temporada invernal, con obras de drenaje, vialidad y mitigación de riesgos en zonas vulnerables, así como proyectos ambientales como la recuperación de la cuenca del río Guayas, que cuenta con financiamiento internacional.

A los guayasenses:

Gracias por caminar conmigo, por abrirme sus puertas y dejarme ser parte de sus vidas.

Ser su Prefecta es uno de los mayores honores de mi vida. pic.twitter.com/49Ilgu97M7 — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) April 6, 2026

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