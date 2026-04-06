Renuncia en Guayas: los retos que enfrenta Carlos Serrano al asumir la Prefectura

Marcela Aguiñaga presentará la renuncia formal a su cargo de prefecta el 14 de mayo de 2026 por motivos familiares

Carlos Serrano asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de la prefecta Marcela Aguiñaga, por motivos familiares.

En un poco más de dos meses, Carlos Serrano Bonilla asumirá la Prefectura del Guayas, luego de que la prefecta Marcela Aguiñaga anunció, este lunes 6 de abril de 2026, que renunciará al cargo.

Aguinaga explicó que hay motivos familiares, que incluye temas delicados de salud, los que la obligan a dejar el puesto y la oportunidad de ser candidata a la reelección, como tenía previsto desde 2025.

El próximo 14 de mayo, cuando cumpla tres años al frente de la Prefectura, Aguiñaga presentará formalmente su renuncia, lo que dará paso al proceso para que asuma Serrano.

Él deberá completar el periodo para el que ambos fueron electos y que concluirá el 14 de mayo de 2027. El próximo 29 de noviembre serán las elecciones seccionales, que incluye a las prefecturas.

Quinto Puente, concesiones y mancomunidad, entre retos de Guayas

Municipio de Guayaquil sin Aquiles Álvarez: quién toma las decisiones y qué sigue Leer más

Serrano, exconcejal de Samborondón (2009-2019), que proviene del sector empresarial, ha cumplido funciones de recorridos de obras en sectores rurales y entrega de víveres en zonas damnificadas.

Una de sus recientes visitas fue la que hizo al recinto Barranca Central, en Samborondón, para la limpieza y desazolve del canal del mismo nombre.

Aguiñaga ha promovido la recuperación de la cuenca del río Guayas, a través de una mancomunidad con Cañar, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

En enero del 2026, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la entrega de una asistencia técnica no reembolsable, de 450.000 dólares, a la mancomunidad.

En las últimas semanas, la aún prefecta ha sostenido polémicas con el Gobierno de Daniel Noboa, por la construcción del Quinto Puente y la prórroga, por 30 años, a la concesiones viales en la provincia.

Increíble que a estas alturas del partido tengamos que dar este tipo de explicaciones. La transparencia siempre va a incomodar. Todo mi respaldo a nuestra prefecta @marcelaguinaga. https://t.co/n8BbXabQyE — Carlos Serrano (@CarlosGSerranoB) March 14, 2026

La salida de Aguiñaga no solo impactará en el desarrollo de estas y otras importantes obras sino que reconfigura el ambiente electoral de la provincia más poblada de Ecuador.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!