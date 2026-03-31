Dudas, reclamos e indignación por cobro de patente municipal en Guayaquil

Que “cada vez hay más impuestos y menos obras”, es la frase que se repite entre varios ciudadanos que recientemente se enteraron de que deberán pagar la patente municipal, un valor cobrado por el Cabildo que ha tomado por sorpresa a muchos en este 2026.

Ciudadanos reclaman muchos cobros y pocas obras

“Me cobran un nuevo tributo, pero el parque de Los Esteros sigue en mal estado, las calles están llenas de huecos y hay sectores sin iluminación. ¿Entonces, qué se hace con el dinero?”, cuestiona Hernán Robalino, morador del sur de la ciudad, quien asegura haber pagado cerca de 50 dólares por un cobro que considera injustificado. “Uso mi RUC una vez al año, pero igual me cobran. Eso no es justo, cada vez hay más impuestos y menos obras”, dijo indignado el ciudadano.

Este criterio es compartido por decenas de personas consultadas por EXPRESO y usuarios de redes sociales, que recriminan un nuevo cobro a la ciudadanía en medio de una ciudad con tantos problemas. “Ya no saben qué inventar para sacar dinero”, dijo, molesta, la comerciante Rebecca Anchundia.

Aunque la medida data desde 1971 y, según recalca el Municipio, desde esa época ha sido parte de los cobros anuales del Cabildo, para muchos ha sido una incómoda novedad y han comenzado a enterarse por un mensaje en el correo electrónico personal, videos en redes sociales o al verla reflejada en el sistema del Municipio de Guayaquil, sin que se entienda el motivo del cobro.

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“Yo ni vivo en Guayaquil, pago mis impuestos en Daule y me llegó un correo que debo pagar una patente municipal”, comenta con indignación Michael Ledesma, quien asegura que la notificación lo tomó por sorpresa y afectó su presupuesto. “Tengo esa deuda desde el 2021 y no lo sabía. Tremenda jugada que hizo el Municipio”, añadió con ironía el residente de Villa Club.

El Municipio explica sobre este impuesto en Guayaquil

La patente municipal es un tributo anual obligatorio para personas naturales o jurídicas con Registro Único de Contribuyentes (RUC) que desarrollen actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales. Actualmente está regulado por los artículos 546 al 550 del Cootad y se calcula en función del patrimonio dentro del cantón Guayaquil.

Desde la administración local se sostiene que “cada centavo que ingresa a las arcas municipales se retribuye en obras y servicios”, enfocados en infraestructura, seguridad y bienestar ciudadano. No obstante, las quejas ciudadanas apuntan a una percepción distinta, marcada por la falta de obras visibles en varios sectores.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 90.000 ciudadanos están obligados a pagar este impuesto. Hasta ahora, cerca de 17.000 contribuyentes han cumplido con el pago. Entre enero y marzo, el Municipio ha recaudado aproximadamente 1,6 millones de dólares por este concepto y proyecta alcanzar los 27 millones durante 2026.

Las personas, en su mayoría, asisten a realizar el pago de forma presencial. CORTESÍA

Denuncian dificultad para poder pagar el impuesto

A las quejas ciudadanas se suman cuestionamientos sobre la complejidad del trámite y la falta de información. Cristina Andrade, quien realiza actividades económicas en Guayaquil, relata que se enteró de la deuda a través de redes sociales y no por canales oficiales. Al ingresar al sistema, descubrió valores pendientes desde 2020.

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La contribuyente señala que la plataforma municipal no permite gestionar el pago de manera ágil ni visualizar la totalidad de la deuda. “Me apareció que la del 2021 debía tramitarla de forma presencial. Es complicado incluso encontrar la sección correcta”, explica, al tiempo que advierte que algunas opciones parecen poco accesibles.

Además, menciona inconsistencias en el sistema, que permite consultar deudas recientes, pero limita el acceso a períodos anteriores, obligando a los usuarios a acudir físicamente a dependencias municipales para obtener información completa sobre su historial tributario.

Sin embargo, EXPRESO pudo conocer que, de forma presencial, los problemas persisten. “Fui a realizar el pago, pero me mandaban de un lado a otro y, después de tanto tiempo, igual no pude pagar todo por problemas en el sistema. Significa que debo volver y eso es pérdida de tiempo”, reclamó otro ciudadano.

Pese a los constantes reclamos ciudadanos, que también se leen en redes sociales, el Municipio destaca que no ha tenido mayores complicaciones con el cobro y que este impuesto no es nuevo, aunque admite que ahora se está comunicando de forma más adecuada.

Más de 90.000 guayaquileños recibiendo notificaciones por la patente municipal… mientras la economía sigue golpeada.



Si el Municipio exige cada año este impuesto, lo mínimo sería transparentar con claridad en qué se gasta cada dólar.



Los ciudadanos no solo deben pagar, también… — Juan Ycaza (@JuanYcaza1) March 15, 2026

El Municipio reconoce reclamos, pero asegura que no es la regla

“Este cobro no es nuevo, existe desde 1971 y todos los municipios lo aplican. A veces sí hay reclamos, puede suceder, pero te aseguro que no es la regla general. Igual, nosotros, a través de servicio al cliente, ayudamos a las personas que tienen dificultades”, comentó Silvia Fabara, vocera del Municipio de Guayaquil, quien añade que, pese a que la deuda prescribe luego de cinco años, es importante pagarla, ya que se generan intereses por mora para quienes no lo hagan oportunamente.

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Mientras los cobros continúan en el Municipio de Guayaquil y aún falta por recaudar 25,4 millones de dólares, la ciudadanía mantiene sus quejas por la falta de obras, el desconocimiento y un sistema de cobro que, para muchos, sigue siendo ineficiente y sorpresivo.

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