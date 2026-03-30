Guayaquil: Guía para pagar el Impuesto de Patente Municipal y evitar multas

El Municipio de Guayaquil ha puesto la lupa sobre los bolsillos de los contribuyentes. A través de una agresiva campaña de mensajería masiva, el Cabildo recuerda la obligatoriedad del Impuesto de Patente Municipal, un tributo anual que grava toda actividad económica —comercial, industrial, inmobiliaria o profesional— ejercida en el cantón.

Cerca de 90.000 ciudadanos están en la mira de la Dirección Financiera. La advertencia es clara: el impuesto debe liquidarse incluso si el RUC está suspendido, siempre que existan valores pendientes de los años en que la actividad estuvo vigente. El objetivo municipal es acelerar la recaudación y evitar que los recargos por mora sigan inflando las deudas de los guayaquileños.

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Guía completa: lo que el contribuyente debe saber

La obligación tributaria nace en el mismo instante en que se abre el RUC. Según la normativa local, la patente se genera desde el primer año de actividad económica y se mantiene hasta que el contribuyente registre formalmente el cierre o suspensión de su registro ante el SRI.

Este mecanismo explica por qué muchos ciudadanos se han topado con "sorpresas" en el sistema: valores pendientes que datan de ejercicios fiscales anteriores, incluso desde 2021. Al realizar la consulta o generar la liquidación en el portal municipal, el historial de deuda aparece de forma automática, obligando al contribuyente a ponerse al día con el pasado.

Plazos, montos y el alivio de las cuotas

El cronograma no es negociable. La patente debe declararse y pagarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite del Impuesto a la Renta. Para quienes el monto total resulte inalcanzable de un solo golpe, el Municipio ofrece una válvula de escape: las facilidades de pago.

Para acceder a este beneficio, la deuda debe superar un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, $482. Bajo esta modalidad, el usuario abona un 20% de cuota inicial y el saldo restante se amortiza mediante un convenio. El trámite requiere una solicitud formal ante la Dirección General Financiera-Rentas.

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Limitaciones en el sistema y brechas de información

La teoría del Municipio choca con la realidad de los profesionales. Cristina Andrade, una joven que ejerce su actividad en Guayaquil, relata que se enteró de su deuda por el video de una influencer y no por un canal oficial. Al ingresar al sistema, descubrió con asombro que arrastraba deudas desde 2020, año de la pandemia.

Andrade expone lo que muchos consideran una barrera administrativa: la plataforma municipal no permite visualizar ni pagar la totalidad de la deuda de forma fluida. "Me salió que la del 2021 tenía que ir presencialmente... es todo un trámite encontrar la sección donde tienes que hacer esto", explica, señalando que la opción de pago parece estar "escondida" y requiere directrices que el Cabildo no ha socializado con claridad. Su caso no es aislado; colegas y amigos se encuentran en un limbo similar, sin haber recibido jamás una notificación al correo electrónico.

Además, sostiene que el sistema presenta inconsistencias, permitiendo visualizar deudas de años recientes mientras bloquea el acceso a periodos anteriores , lo que obliga al ciudadano a acudir físicamente a las dependencias municipales para obtener su historial completo.

El "rompecabezas" de los nuevos residentes

Para quienes llegan de otras ciudades, el tributo resulta un terreno desconocido. Johana Jiménez, quien reside en Guayaquil desde hace dos años, relata que se enteró de la obligación a través de los noticieros y no por una notificación directa. Su experiencia refuerza la crítica sobre la interfaz municipal: "No me fue muy amigable la interfaz y más bien busqué información en TikTok", confiesa Jiménez , destacando que tuvo que recurrir a tutoriales externos para completar un registro que inicialmente no definía si debía usar su cédula o su RUC.

Jiménez también reporta inconsistencias en los cobros retroactivos. A pesar de haber iniciado su actividad en la ciudad en 2024, el sistema le reflejó deudas desde 2020, año en que ni siquiera vivía en el cantón. Aunque logró gestionar la condonación de los valores de la pandemia de forma digital, el sistema le impuso una última traba: "Para que el trámite se complete, tiene que acercarse al municipio de Guayaquil de forma personal". Para la contribuyente, esta falta de digitalización total y la ausencia de una cultura tributaria previa generan una angustia innecesaria en el ciudadano que sí desea cumplir.

Una ley con medio siglo de vigencia

Aunque para muchos el cobro parece una novedad reciente, la base legal de la patente en Guayaquil se remonta a la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1971. Actualmente, el sustento jurídico descansa en el artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La ley es taxativa: toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada en el cantón y que ejerza actividades permanentes, está obligada a obtener este permiso anual. No existen excepciones por tipo de profesión o tamaño del establecimiento.

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