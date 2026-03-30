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Las personas, en su mayoría, asisten a realizar el pago de forma presencial.CORTESÍA

Pago de patente municipal de Guayaquil: todo lo que debes saber del impuesto

Conoce qué es, quiénes deben pagar, cómo consultar el valor y dónde hacerlo. El impuesto surgió en 1971

El cobro del impuesto de patente municipal en Guayaquil ha generado dudas entre miles de contribuyentes. En las últimas semanas, ciudadanos han reportado notificaciones, correos electrónicos y valores pendientes en el sistema municipal, sin tener claridad sobre el origen, cálculo o forma de pago de este tributo.

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¿Qué es la patente municipal y quiénes deben pagarla?

La patente municipal es un tributo anual que grava el ejercicio de actividades económicas dentro del cantón. Está dirigido a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales de forma permanente.

Este impuesto aplica para quienes tengan un establecimiento o domicilio en Guayaquil, independientemente de si actualmente mantienen su Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. En caso de que el RUC esté suspendido o inactivo, el contribuyente deberá cancelar los valores correspondientes al período en el que sí registró actividad económica.

¿Desde cuándo existe este impuesto?

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El cobro de la patente municipal no es reciente. Su origen se remonta a 1971, con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y se mantiene vigente bajo el marco del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La normativa establece que toda persona o empresa que opere de manera permanente dentro de una jurisdicción municipal debe obtener esta patente y cumplir con el pago anual.

¿Cuándo y cómo se debe pagar?

El pago de este impuesto debe realizarse hasta 30 días después de la fecha límite para la declaración del Impuesto a la Renta. Existen dos modalidades:

  •  Pago único anual, cancelando el valor total.

  • Facilidades de pago, que permiten cubrir el 20% como entrada y diferir el saldo restante. Esta segunda opción aplica cuando la deuda supera el equivalente a un Salario Básico Unificado (SBU), actualmente en 482 dólares, y requiere una solicitud formal ante la Dirección Financiera municipal.

Sin embargo, EXPRESO pudo conocer que hay muchos reclamos en la ciudadanía por irregularidades en el sistema de cobros en la página web y de forma presencial. 

¿Cómo consultar la deuda y realizar el trámite?

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Para conocer el monto adeudado, los contribuyentes deben ingresar al portal web del Municipio de Guayaquil, en la sección de pago de tributos. Tras registrarse, el sistema permite generar la liquidación del impuesto y emitir el Código Electrónico de Pago (CEP).

El pago puede efectuarse en línea o a través de entidades financieras autorizadas, así como en puntos físicos habilitados por el Cabildo.

La normativa contempla la prescripción de valores, pero esta no es automática. El contribuyente debe solicitarla expresamente a través de los canales digitales del Municipio.

Actualmente, las obligaciones correspondientes al período entre 2021 y 2026 siguen vigentes, mientras que las anteriores a 2020 ya pueden acogerse a prescripción.

Si una persona mantiene su RUC abierto, pero no ha ejercido actividad económica dentro de Guayaquil, puede solicitar ser considerada como “no sujeto pasivo”. Para ello, debe presentar un requerimiento en línea con los argumentos que respalden su situación.

Para consultar y realizar el pago, ingresa aquí

Patente municipal Guayaquil
Aproximadamente 90.000 contribuyentes están obligados a declarar y pagar el impuesto. Unas 60.000 deben llevar contabilidad y cumplir con obligaciones completas.Cortesía

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