Esta es la propuesta que buscar unir universidades de Guayaquil en un solo trayecto

Estudiantes se quejan por el servicio que ofrecen los conductores de buses urbanos; la UTEG presenta plan de movilización

A diario, universitarios tienen problemas para abordar buses desde sus centros de estudio, sobre todo en la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil.

Luana Garzón salió de recibir clases en su universidad, ubicada en el kilómetro 19,5 de la vía a la costa, pasadas las 12:00 del jueves 19 de febrero. Es aquí que empieza su problema diario: conseguir un bus que la traslade hacia el norte de Guayaquil.

“Los buses se demoran en pasar. Algunos no nos quieren parar porque creen que les vamos a pagar menos por ser estudiantes. Alzamos los brazos, incluso salimos a media carretera, pero no nos paran. Tranquilamente aquí podemos estar más de 45 minutos esperando un carro”, expuso la estudiante.

(Te puede interesar: Colegios de Guayaquil integran la inteligencia artificial sin reemplazar al docente)

Fabián Núñez, quien cursa Arquitectura en la misma universidad, señaló que, en algunos casos, son las unidades que llegan desde la provincia de Santa Elena y desde el cantón Playas las que se detienen para recogerlos.

“Son pocos los que sí se detienen, nos permiten subir y nos dejan más adelante, pero no todos lo hacen porque dicen que la ATM los multa, que solo deben parar en el terminal nuevo”, indicó Núñez.

Árboles caídos en Guayaquil: En estos sectores se desplomaron y causaron daños Leer más

Estudiantes en la vía a la costa se quejan de que los buses no detienen su marcha

La movilización es un problema recurrente entre los jóvenes que cursan sus estudios en centros universitarios apostados sobre la vía a la costa. Como lo comentan los alumnos, el inconveniente diario es la falta de empatía por parte de ciertos conductores para detener la marcha del vehículo y llevarlos hacia sus destinos.

En ocasiones, algunos compañeros les dan un aventón en sus vehículos y los acercan hasta sectores como la avenida Rodríguez Bonín o la avenida del Bombero, relató el estudiante Marcelo Jordán. Sin embargo, reconoce que no es una solución ideal.

RELACIONADAS La historia de una abuela de 90 años que resiste frente a ruinas del Multicomercio

En su caso, hay días en los que debe tomar hasta tres buses para llegar a su centro de estudios, aseveró.

La situación se complica aún más en horas pico o cuando llueve, pues la demanda aumenta y las filas se extienden a lo largo de la vía. Algunos jóvenes optan por caminar varios metros hasta paradas informales o arriesgarse a detener buses interprovinciales.

Mientras tanto, esperan que las autoridades y las universidades articulen soluciones que garanticen un traslado seguro, frecuente y con tarifas claras para la población estudiantil que se moviliza a diario por este corredor.

Los estudiantes cruzan a diario por un peligroso parterre en el kilómetro 19,5 de la vía a la costa para alcanzar un bus. JOFFRE FLORES

Buses exclusivos para estudiantes, desde la avenida 9 de Octubre hasta la vía a la costa

El proyecto Ruta Universitaria plantea la implementación de un sistema de transporte exclusivo para estudiantes que recorrerá un tramo entre la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, y el kilómetro 24 de la vía a la costa (oeste), un corredor que concentra al menos diez universidades públicas y privadas.

La iniciativa surge de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), tras un análisis de docentes que evidenció los problemas de movilidad que viven a diario decenas de estudiantes.

(Te puede interesar: Farra en Guayaquil ya no es de noche: Así es la fiesta en el día)

Jorge Rodríguez, vocero de la UTEG, explicó que la propuesta apunta a cubrir un tramo que inicia en los alrededores de la Universidad de Guayaquil, en la intersección de la avenida 9 de Octubre y la calle Tungurahua, y se extiende hasta la parroquia Chongón.

Según detalló, la iniciativa busca atender especialmente a quienes se trasladan en horas pico y deben utilizar sistemas saturados.

“Hay una altísima posibilidad de tener incidencia, sobre todo en mujeres, que se transportan en horarios de mayor afluencia y tienen que compartir rutas de Metrovía y buses urbanos, con unidades saturadas que incluso no respetan el pasaje estudiantil”, señaló.

Edificio Multicomercio: las lecciones para la construcción en Ecuador Leer más

En el trayecto se contemplan paradas cercanas a las universidades de Guayaquil, del Río, Salesiana, Católica, UTEG, Casa Grande y otras.

“Es un recorrido en línea recta que, por la población universitaria que involucra, tiene muchísimas ventajas”, sostuvo.

Rodríguez recordó que la idea fue socializada meses atrás con autoridades, cuando se pensó en una “ruta violeta” dirigida exclusivamente a mujeres. Sin embargo, no prosperó debido a modificaciones en la estructura de los ministerios.

RELACIONADAS El sector cultural busca repensar el futuro del Malecón del Salado

“Ahora pretendemos retomar el tema con un gremio de transportistas, brandear las unidades y garantizar que los estudiantes sepan que es un transporte oficial”, explicó.

Ruta Universitaria: ¿cuál será el sistema de pago?

En cuanto al sistema de pago, indicó que se prevé utilizar mecanismos electrónicos ya existentes, como la tarjeta Guayaca, sin descartar el efectivo. “Debería ser un mecanismo electrónico, pero también con la facilidad de pagar el pasaje estudiantil en efectivo, todo con una tarifa diferenciada”, puntualizó.

El vocero adelantó que el plan podría arrancar como piloto en los próximos meses.

“Podemos iniciar con una unidad, ver cómo se mueven esas horas pico, que esté completamente identificada, para que sepan los estudiantes que ese bus, que esa ruta, es de ellos”, indicó.

(Lee también: Cinco años de vigilancia y patrullaje en Guayaquil: ¿en qué consiste el convenio?)

Rodríguez añadió que el objetivo es mejorar los tiempos de traslado y la calidad de vida, permitiendo, por ejemplo, que un estudiante pueda abordar en 9 de Octubre y Tungurahua y llegar hasta la Salesiana o incluso hasta el peaje.

Aunque en principio no se contempla el uso del carril exclusivo de la Metrovía, Rodríguez considera que podría evaluarse más adelante.

“La idea es acercarnos a diferentes rutas y conectarnos con otros recorridos. Por ejemplo, que un estudiante de Puerto Hondo llegue a la Universidad Estatal con un solo pasaje. Empezando con un plan piloto, los resultados pueden ser tan buenos que pronto habrá necesidad de otra unidad, tal vez una tercera”, manifestó.

Agregó que actualmente se mantienen conversaciones con gremios de transportistas urbanos para analizar los detalles y el impacto de su implementación.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!