Quito: ¿Cuándo se abren las inscripciones para la Universidad Central este 2026?

La Universidad Central del Ecuador inicia una etapa clave del proceso de admisión 2026. ¿Cómo acceder al proceso?

Postulantes a la Universidad Central del Ecuador deberán completar un examen de 150 preguntas como parte del proceso de admisión 2026.

La Universidad Central del Ecuador (UCE) anunció que del 2 al 4 de marzo de 2026 se realizará la Evaluación de Capacidades y Competencias, correspondiente a la Etapa 4 del proceso de admisión 1P-2026. Este examen es uno de los componentes más importantes para quienes buscan un cupo en la institución, ya que representa el 50 % del puntaje final dentro del proceso de ingreso.

La prueba se desarrollará principalmente en modalidad virtual, aunque en casos excepcionales —previamente gestionados a través de los canales oficiales— también podrá rendirse de forma presencial.

Cómo será el examen de admisión de la UCE

La evaluación estará compuesta por 150 preguntas enfocadas en tres áreas fundamentales:

Razonamiento lógico

Habilidades numéricas

Comprensión verbal

Los aspirantes tendrán dos horas para completar el examen. El puntaje máximo será de 500 puntos, equivalente a la mitad de la calificación total del proceso de admisión.

Este examen busca medir las competencias generales necesarias para el desempeño académico en la educación superior.

Proceso especial para aspirantes a Artes

Quienes postulan a la Facultad de Artes tendrán un esquema de evaluación diferente con dos pruebas obligatorias:

Evaluación de Capacidades y Competencias

Valor: 15 % del puntaje final

Puntaje máximo: 150 puntos

Evaluación de Aptitudes y Habilidades Artísticas

Valor: 35 % del puntaje final

Puntaje máximo: 350 puntos

Ambas evaluaciones son indispensables para completar el proceso de admisión en esta facultad.

Familiarización previa con el sistema de evaluación

Antes del examen oficial, la universidad realizará un proceso de familiarización con la plataforma digital los días:

26 de febrero

27 de febrero

28 de febrero

Este paso permitirá a las y los aspirantes probar el sistema, revisar requisitos técnicos y evitar problemas el día de la evaluación. Aunque la participación no es obligatoria, la institución recomienda realizarla.

Las fechas y horarios tanto de la familiarización como del examen serán enviados directamente al correo electrónico de cada aspirante.

Proctorizer: control y transparencia durante el examen

La evaluación virtual se llevará a cabo mediante Proctorizer, una herramienta tecnológica que funciona como supervisor digital.

Este sistema permite supervisar el desarrollo del examen en tiempo real, garantizando la honestidad académica y la transparencia del proceso de admisión.

Con esta tecnología, la UCE busca asegurar igualdad de condiciones para todas y todos los postulantes.

Recomendaciones para rendir la prueba

La universidad recomienda a los aspirantes:

Revisar con anticipación la información enviada al correo electrónico.

Verificar que cumplen los requisitos técnicos o logísticos según la modalidad del examen.

Conectarse puntualmente en el horario asignado.

Durante la evaluación solo estarán permitidos:

Hojas en blanco

Esfero o lápiz

Calculadora

El uso de otros elementos no autorizados podría afectar el desarrollo normal de la prueba.

