PLAN SALUD
El Ejército ecuatoriano informó sobre la captura de alias Camilo, presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra (FOS)
El Ejército ecuatoriano informó sobre la captura de alias Camilo, presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra (FOS)

Ecuador captura a alias Camilo, presunto líder de disidencias de las FARC

Militares capturaron a alias Camilo, presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, en una operación en Esmeraldas

El Ejército ecuatoriano informó este 17 de febrero del 2026 sobre la captura de alias Camilo, presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra (FOS), una de las disidencias de las FARC, junto con otros nueve presuntos integrantes de esa organización.

La operación se desarrolló en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde también fueron detenidas diez personas adicionales vinculadas a actividades ilícitas como extorsión, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de operaciones de minería ilegal.

Según reportó la institución en sus redes sociales, al ingresar a una vivienda de madera utilizada como base clandestina, los militares fueron recibidos con disparos. En respuesta, aplicaron uso progresivo de la fuerza y tomaron control del sector. 

En el enfrentamiento fue aprehendido el colombiano Kevin Daniel, alias Camilo, junto a diez ecuatorianos, uno de ellos herido, quien fue evacuado con vida al Hospital Civil de Esmeraldas tras recibir primeros auxilios.

En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia una capacidad operativa organizada, entre ellos un fusil AR-15 calibre 5,56 mm, una pistola traumática, tres escopetas artesanales, cargadores y munición de varios calibres.

En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia una capacidad operativa organizada
En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia una capacidad operativa organizada

Una segunda ejecución para miembros del Frente Oliver Sinisterra

Tras la captura de alias Camilo, una segunda intervención se ejecutó en el sector de Zapallo, en el municipio de Eloy Alfaro, también en Esmeraldas. Allí fueron detenidos otros presuntos miembros del FOS, identificados como Esteban Daniel, Juan Daniel (alias Juancho), Luis Fernando (Diego), Jefferson Iván (Leo), Jefferson Jairo (Ecuador), Adrián Patrik (Boca), Jefferson David (Paco), Erick Fernando (Culón) y Widinson Adolfo (alias Guachito).

En poder de este segundo grupo, los militares encontraron un importante escondite de armamento, que incluía fusiles AR-15 y M16, once fusiles tipo FAL, una carabina Mossberg, pistolas Taurus y Smith & Wesson, decenas de cargadores y miles de cartuchos de diversos calibres, además de una granada de mano y doce chalecos de combate tipo guerrilla.

El Ejército mantiene operaciones en la zona ante la posibilidad de que existan remanentes ocultos del grupo armado, en medio de los esfuerzos por frenar la minería ilegal y disputar el control territorial a organizaciones criminales.

Desde inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, catalogando a las bandas criminales como grupos terroristas y emitiendo varios estados de excepción.

El Gobierno ha atribuido los niveles inéditos de violencia del país a redes vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal. Pese a las medidas tomadas, 2025 cerró con un récord de aproximadamente 9.300 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior.

