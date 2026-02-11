Operación militar en Ecuador neutraliza campamento de disidentes de las FARC

En el campamento se halló una estructura logística que evidenciaba capacidad de permanencia prolongada

El Ejército de Ecuador informó que neutralizó un campamento perteneciente al Frente Oliver Sinisterra.

El Ejército de Ecuador informó este miércoles 11 de febrero del 2026 que neutralizó un campamento perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS), una facción disidente de las antiguas FARC, durante una operación ejecutada en el sector El Carmen, en la provincia del Carchi, zona fronteriza con Colombia.

Según el reporte oficial, durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado que se extendió por aproximadamente 15 minutos, tras lo cual las tropas aseguraron completamente el área sin registrar bajas.

En el campamento se halló una estructura logística que evidenciaba capacidad de permanencia prolongada. Entre el material incautado constan 276 municiones calibre 7.62 mm, 78 municiones calibre 5.56 mm, 10 cartuchos calibre 12, 38 cartuchos percutidos, además de una trompetilla para fusil FAL, seis alimentadoras para fusil M16 y cuatro para fusil FAL.

Decomisos dentro de la operación

También se decomisaron siete radios de comunicación, prendas con distintivos del grupo armado, tres cuadernos con información doctrinaria, provisiones para cerca de un mes y medicinas de diversa índole.

La operación también permitió localizar un generador eléctrico y una estructura tipo caballeriza de aproximadamente 70 metros cuadrados, que integraba la infraestructura del campamento. Las Fuerzas Armadas estimaron que la intervención produjo una afectación económica cercana a 120.000 dólares a la estructura logística y operativa del FOS.

El Frente Oliver Sinisterra es uno de los grupos catalogados por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como “grupo armado organizado”, junto con los Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera. Todas estas organizaciones fueron incorporadas como enemigos dentro del “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024 en respuesta al incremento de la violencia vinculada a bandas criminales en el país.

