Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El Ejército de Ecuador informó que neutralizó un campamento perteneciente al Frente Oliver Sinisterra.
El Ejército de Ecuador informó que neutralizó un campamento perteneciente al Frente Oliver Sinisterra.Cortesía

Operación militar en Ecuador neutraliza campamento de disidentes de las FARC

En el campamento se halló una estructura logística que evidenciaba capacidad de permanencia prolongada

El Ejército de Ecuador informó este miércoles 11 de febrero del 2026 que neutralizó un campamento perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS), una facción disidente de las antiguas FARC, durante una operación ejecutada en el sector El Carmen, en la provincia del Carchi, zona fronteriza con Colombia.

(Te invitamos a leer: Cuatro menores mueren en enfrentamiento entre dos disidencias de las FARC en Colombia)

Según el reporte oficial, durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado que se extendió por aproximadamente 15 minutos, tras lo cual las tropas aseguraron completamente el área sin registrar bajas.

En el campamento se halló una estructura logística que evidenciaba capacidad de permanencia prolongada. Entre el material incautado constan 276 municiones calibre 7.62 mm, 78 municiones calibre 5.56 mm, 10 cartuchos calibre 12, 38 cartuchos percutidos, además de una trompetilla para fusil FAL, seis alimentadoras para fusil M16 y cuatro para fusil FAL. 

RELACIONADAS
La intervención se produjo un enfrentamiento armado que se extendió por aproximadamente 15 minutos.
La intervención se produjo un enfrentamiento armado que se extendió por aproximadamente 15 minutos.Cortesía

Decomisos dentro de la operación

También se decomisaron siete radios de comunicación, prendas con distintivos del grupo armado, tres cuadernos con información doctrinaria, provisiones para cerca de un mes y medicinas de diversa índole. 

(Sigue leyendo: Guía para ingresar a las escuelas de formación militar del Ejército 2026)

gordo andy

Capturan a alias Gordo Andy con 1,5 toneladas de droga en Manabí

Leer más

La operación también permitió localizar un generador eléctrico y una estructura tipo caballeriza de aproximadamente 70 metros cuadrados, que integraba la infraestructura del campamento. Las Fuerzas Armadas estimaron que la intervención produjo una afectación económica cercana a 120.000 dólares a la estructura logística y operativa del FOS.

El Frente Oliver Sinisterra es uno de los grupos catalogados por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como “grupo armado organizado”, junto con los Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera. Todas estas organizaciones fueron incorporadas como enemigos dentro del “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024 en respuesta al incremento de la violencia vinculada a bandas criminales en el país.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El gesto de Damián 'El Kitu' Díaz que salvó a Barcelona SC

  2. Lesión de Messi deja sin jugar a Independiente ante Inter Miami: ¿Hay otra fecha?

  3. Operación militar en Ecuador neutraliza campamento de disidentes de las FARC

  4. Asaltan camión con más de 140 tanques de oxígenos en carretera del Guayas

  5. Bad Bunny y Zara: camisetas en Vinted alcanzan los 29.000 dólares

LO MÁS VISTO

  1. Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

  2. Defensa de Aquiles Álvarez dice que indicios del caso son “actividades empresariales”

  3. Así terminó la jornada: juez dicta prisión preventiva a investigados en caso Goleada

  4. La UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares: ¿Cómo afecta?

  5. Piden que Andrés Fantoni explique su patrimonio “sospechoso”

Te recomendamos