Marcela Aguiñaga sobre Cynthia Viteri: "Me llevo bien con todos"

La prefecta se refirió a la exalcaldesa al ser consultada sobre su frente político para las elecciones de 2027

Marcela Aguiñaga no dio muchos detalles del movimiento con el que ya tiene un acuerdo, y hasta casillero, según contó a EXPRESO

En el marco de su definición política de cara a la reelección en 2027, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, fue consultada por Diario EXPRESO sobre la conformación de su nuevo frente y los diálogos con otros actores locales. Entre los nombres planteados surgió el de la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

"Compañera de corredores"

Lejos de marcar distancia con quien fuera una de las figuras principales del Partido Social Cristiano (PSC) —histórico rival del correísmo, tienda de la que Aguiñaga formó parte—, la actual prefecta mostró apertura y pragmatismo.

Marcela Aguiñaga: "No creo en alquilar partidos. Tenemos casillero y hay un acuerdo" Leer más

Al preguntársele específicamente sobre su relación con Viteri, Aguiñaga recordó la etapa en la que ambas coincidieron en el Legislativo.

"Mire, yo me llevo bien con todos, la verdad que con todos tengo relación (se mencionó a Pedro Solines, Leonardo Orlando y a la exalcaldesa). A Cynthia la conocí en la Asamblea, fue mi compañera de corredores en ese momento", señaló Aguiñaga en la entrevista.

Cynthia Viteri tiene una dilatada trayectoria política. Fue asambleísta nacional en varios periodos y, más recientemente, alcaldesa de Guayaquil (2019-2023). Aunque ideológicamente han estado en orillas opuestas, Aguiñaga enfatizó en el diálogo que para su nuevo proyecto "los dogmas ideológicos no le interesan a la gente" y que "el bache no pregunta si eres de izquierda o derecha", dejando la puerta abierta a conversaciones amplias.

Sin revelar números, pero con casilla

Si bien la prefecta no confirmó una alianza directa con Viteri, sí aseguró en el mismo diálogo que ya cuenta con una estructura electoral definida. "Lo único que le puedo decir en este momento es que casilla tenemos", afirmó, aunque se reservó el número y el nombre oficial para un anuncio posterior, priorizando ahora la gestión invernal.

Si quieres leer a profundidad sobre el nuevo modelo de dragado, la relación con los alcaldes y el análisis completo de Marcela Aguiñaga, puedes leer la entrevista completa aquí.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!