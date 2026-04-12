La Tricolor Sub-17 femenina inicia su camino al Mundial Marruecos 2026

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Víctor Idrobo quiere su segundo Mundial como entrenador. El año pasado estuvo con la Tricolor femenina sub-17 en la cita mundial y ahora prepara maletas para viajar a Paraguay, al Sudamericano que arranca el 24 de abril y que definirá a los clasificados a Marruecos 2026.

Es un entrenador que se preparó en Estados Unidos y Argentina, y confía en repetir lo que logró en el 2025 con esta categoría.

Idrobo, nacido en Quito, se ha dedicado a observar en los equipos de todo el país para buscar a las chicas que representen al país.

Víctor Idrobo quiere clasificar a su segundo Mundial Sub 17.Francisco Flores

- ¿Con la mirada en un segundo Mundial?

- Sería el tercero de la categoría, el segundo que estoy a cargo. Sí, siempre estamos con la ilusión. Sabemos que estar en la selección es muy bonito, pero tenemos bastante presión.

- ¿Cómo toma este nuevo reto con la Tricolor?

- Creo que los últimos años del fútbol femenino nos dan esta tranquilidad y esta confianza de que podemos clasificar, que no es algo imposible como se pensaba hace algunos años. Trabajamos para eso día a día. Sabemos que es difícil, pero el equipo de jugadoras y el cuerpo técnico estamos capacitados para volverlo a conseguir.

-¿Cómo hacen para encontrar tanto talento sabiendo que hay pocos equipos que tienen divisiones menores?

- La verdad es que el crecimiento del fútbol femenino está a la vista de todos. Cada vez tenemos más equipos que trabajan en el fútbol formativo femenino, lo que es la base para nosotros. No podríamos haber crecido si no sería porque los clubes están invirtiendo cada vez más. Tal vez todavía no al nivel del masculino, pero yo creo que el crecimiento es notorio y pensamos que esto de clasificar a los mundiales, de tener buenas participaciones, va a ayudar para que el fútbol femenino esté más a la vista de todos.

- ¿Qué clubes son?

Trabajan Independiente del Valle, Universidad Católica, Liga de Quito, Barcelona. Hoy hay formativas súper fuertes que son la base de la selección, como Liga de Quito, que tuvo cinco o seis jugadoras en la selección sub-20 que clasificó al Mundial. Tenemos jugadoras de todo el país. Sigue creciendo el fútbol femenino y la realidad es que la Superliga todavía cuenta con muchas jugadoras juveniles y es donde hacemos el scouting principalmente.

- ¿Cómo decirle a una niña de 16 años que no será titular y evitar que se frustre?

- Ellas saben desde el primer día lo que les ofrecemos. Les garantizamos una lucha legal y que tengan esa oportunidad de pelear por el puesto. Siempre estamos conversando de los roles que nos tocan, porque también hay que acordarse de que solo 22 jugadoras viajan al Sudamericano y tenemos un grupo más o menos de 60 futbolistas que hemos analizado.

El trabajo no para en la Sub 17

- A veces pasa de entrenador a papá

- Estuve muchos años en el masculino y la diferencia está en la parte emocional. Hay que saberla manejar, estar más cercanos a ellas, saber escucharlas, que hay las variantes que tienen ellas en su estado de ánimo. Y muchas veces no podemos llegar a ser papás porque no podemos reemplazarles, pero sí necesitamos tener en el cuerpo técnico esta contención con todas ellas. Que se sientan queridas y que no solamente la que juega de titular es la importante, sino que todas son importantes en el equipo, porque sin alguna de ellas nosotros no podríamos conseguir los objetivos que nos trazamos.

- ¿Cómo maneja cuando alguna chica se siente desanimada?

- El manejo principal es darle su espacio porque hay frustraciones, a veces hay temas personales detrás. Y después la realidad es que en el grupo hay diferentes personalidades. Hay jugadoras que son más afines a mí, las que se acercan a conversar, y otras con diferentes personas del staff. Eso nos ha dado esta capacidad de hablar con ellas, de tenerlas contentas, de que sepan que no solamente son jugadoras de fútbol, sino que son personas y nosotros valoramos muchísimo más a la persona. No nos olvidemos que son personas que juegan al fútbol, lo que hace que el trato humano y el trato de nuestra convivencia tratamos de que sea lo mejor posible.

- Esta listo el camino a Marruecos.

-Es la ruta que queremos seguir desde el camino que ya estamos transitando. Primero el Sudamericano que esperamos nos lleve al lugar final, el Mundial que es en Marruecos.

- Lo bueno es que usted ya conoce Marruecos donde el año anterior se jugó también el Mundial.

- Conozco Marruecos y sería una bonita revancha. En el Mundial anterior, con la categoría 2008, teníamos más ilusiones de haber avanzado. Nos quedamos por un gol y personalmente quiero una revancha, quiero ir a jugar con las selecciones que son top en el mundo para demostrar que Ecuador está dando pasos firmes y grandes en lo que es el fútbol femenino.

- ¿Se imaginó ser un entrenador con participación en mundiales?

Cuando clasifiqué al Mundial en Cali, como asistente con la selección sub-20, me escribió una amiga del colegio, que es hace muchísimos años, y me dice: estoy feliz por ti porque tú me decías que ibas a ser técnico de la selección y que clasificarías al Mundial. Yo no me había acordado, pero ya desde esa época, como no jugaba fútbol muy bien, pensaba que en algún momento tenía que meterme en el fútbol y ahora soy director técnico. Sueño mucho con el Mundial. Soy muy feliz de lo que hemos conseguido, pero siempre hablamos de que eso ya es pasado. Nosotros tenemos que estar viviendo el presente y ser muy optimistas en el futuro. Vamos a Paraguay con la ilusión de clasificar, de pelear los puestos estelares y de ser un equipo protagonista del torneo.