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En la historia política ecuatoriana hay hechos e incluso alianzas que se han dado a vista de todo el mundo, y otros que son solapados, clandestinos, que nadie debería enterarse por ser, desde todo punto de vista, inmorales y políticamente repudiables. Uno de esos casos es el nombramiento del hermano de Diana Atamaint, presidenta del CNE, como cónsul general en Nueva Jersey por el presidente Noboa.

Recordemos que esta operadora electoral, como ella misma se califica, está en funciones prorrogadas desde 2021 —no conocemos qué hada madrina la sostiene— y lleva ejecutados ocho procesos electorales.

Un gobierno debilitado y cuestionado

Mientras tanto, Noboa, máximo representante del poder oligárquico, hasta ahora no ha logrado poner la pica en Flandes como presidente debido a su clientelismo, provocando un creciente descontento social. Un ejemplo fue el bochornoso 4 a 0 en la consulta popular que convocó.

A esto se suman los acuerdos geopolíticos con sectores trumpistas para cañonear naves pesqueras sospechosamente narcotraficantes; ya hay dos bombardeadas. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿y la Armada Nacional, la Capitanía del Puerto y el CIES para qué sirven?

La lista de incapacidades del régimen de ADN es larga, pero se siente blindado y seguro por las instituciones del Estado que ha logrado cooptar. Las que aún no controla siguen bajo presión, como la Corte Constitucional.

La disputa por el control electoral

En esta coyuntura, su obsesión —con el servil apoyo del CNE— es copar electoralmente las instituciones seccionales de forma rápida y efectiva, demostrando su autoritarismo competitivo: ¡sí gana elecciones!

Operacionalmente, el Consejo recurrió a jueces corruptos del TCE para suspender durante nueve meses a la RC y ahora busca cancelar a UP y Construye, repitiendo las maniobras de su tocayo nicaragüense: “solo ADN”.

El argumento del fenómeno de El Niño

Posteriormente, la “psíquica y meteoróloga” Atamaint anunció el adelanto de la fecha de las elecciones por la presencia del Fenómeno de El Niño, basándose en un documento de la SNGR —adscrita a la Presidencia— que apenas establece un 70 % de probabilidad como pronóstico.

Así, las elecciones se trasladarían al 29 de noviembre de 2026 de manera arbitraria e ilegal.

¿Por qué renunció repentinamente el director de esta secretaría? Y, cantinflescamente, la presidenta del CNE afirmó que “solo se cambiará la fecha de la votación, no el calendario electoral”.