Municipio de Guayaquil suspende entrega de textos escolares para periodo 2026

La suspensión del proceso por el SERCOP y los tiempos técnicos impidieron legal y operativamente la entrega

El Municipio se ha visto sacudido por una serie de cambios y renuncias.

La entrega de textos escolares gratuitos para el periodo lectivo 2026 fue suspendida por el Municipio de Guayaquil, pese a beneficiar a más de 80.000 estudiantes en 2025

A casi un año de que el Municipio de Guayaquil entregara cientos de miles de textos escolares gratuitos, la institución confirmó este lunes 6 de abril de 2026 la suspensión del programa para el nuevo periodo lectivo. La medida impacta a 290 unidades educativas particulares y a un aproximado de 81.000 estudiantes.

¿Por qué Guayaquil suspendió la entrega de textos escolares en 2026?

EXPRESO conoció, a través de DASE, que el proceso de contratación pública fue suspendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y que, posteriormente, se recomendó su declaratoria de desierto. "Esta situación generó una imposibilidad legal de continuar con el procedimiento", confirmó la fuente.

Adicionalmente, los tiempos técnicos requeridos para la impresión y distribución de los textos escolares hacían inviable cumplir con el calendario académico establecido para el inicio de clases, constituyendo una limitación operativa determinante, acotó.

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En 2025 se entregaron 390.776 textos escolares gratuitos, beneficiando a 82.106 estudiantes de instituciones particulares populares, municipales y fiscomisionales.

Proyecto suspendido en Guayaquil

El proyecto no solo buscaba mejorar el acceso a materiales educativos, sino también aliviar la carga económica de los hogares. Según cifras oficiales, la inversión generó un ahorro cercano a los $10 millones para los padres de familia.

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Durante el lanzamiento de la segunda edición del programa, realizado en el CAMI Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil, se destacó la intención de ampliar su alcance en los años siguientes.

En ese entonces, las autoridades proyectaban beneficiar hasta 90.000 estudiantes en futuras entregas, incrementando progresivamente el presupuesto destinado a educación.

Además, en dos años de ejecución, la administración municipal, liderada por Aquiles Álvarez, logró distribuir más de 760.000 textos escolares, consolidando una intervención de alcance en el sistema educativo local.

Incertidumbre sobre el futuro del programa

La suspensión de esta iniciativa abre interrogantes sobre el futuro de los programas educativos municipales y el impacto que tendrá en miles de familias que dependían de este beneficio.

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