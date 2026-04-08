Sommerfeld responde a Petro: "Ecuador está en la obligación de defender su soberanía y dignidad"

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Lo que debes saber Ecuador y Colombia enfrentan tensión diplomática tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas.



La canciller Gabriela Sommerfeld presentó una nota de protesta por injerencia en asuntos internos.

El Gobierno ecuatoriano prioriza seguridad fronteriza y narcotráfico mientras el diálogo bilateral queda suspendido.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó este 8 de abril una tensión diplomática con Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso de Jorge Glas. La funcionaria explicó que el Gobierno ecuatoriano envió una nota de protesta formal. El pronunciamiento se dio durante una entrevista en Radio Centro, donde detalló la postura oficial. El eje central del conflicto gira entre soberanía, seguridad y respeto institucional.

Sommerfeld enfatizó que la relación bilateral sigue siendo relevante, pero condicionada por temas críticos. “Colombia es un país vecino, es una relación vecinal importante”, afirmó, aunque dejó claro que existen prioridades urgentes. La canciller recalcó que Ecuador no dejará de expresar sus intereses. Entre ellos, destacó la crisis de seguridad vinculada al narcotráfico en la frontera norte.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que el incremento de violencia está directamente ligado a dinámicas provenientes de territorio colombiano. “Tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa del narcotráfico”, señaló. Según explicó, el uso de puertos ecuatorianos por redes criminales intensifica el problema. Esta situación ha convertido la seguridad en el principal punto de diálogo bilateral.

Seguridad Ecuador Colombia: eje de la tensión bilateral

La canciller indicó que Ecuador exige mayor control fronterizo y reducción de cultivos ilícitos en Colombia. Argumentó que existe una correlación entre el aumento de cultivos y la violencia en Ecuador. “Desde el año 2020 son directamente proporcionales”, aseguró. Citó datos de organismos internacionales y estadísticas nacionales para respaldar esta relación.

A pesar de la tensión, Sommerfeld reconoció avances en el diálogo entre ambos países. Se han desarrollado reuniones en Quito y encuentros virtuales entre autoridades. Incluso, se había planificado una nueva agenda de mesas técnicas en seguridad, energía y comercio. Sin embargo, estas conversaciones fueron suspendidas recientemente.

El detonante inmediato fue la declaración de Petro sobre Jorge Glas, a quien calificó como “preso político”. Ecuador reaccionó con firmeza. “El Ecuador está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad”, afirmó la canciller. Subrayó que el caso Glas corresponde exclusivamente al sistema judicial ecuatoriano.

Nota de protesta a Petro: Ecuador defiende su soberanía

La Cancillería ecuatoriana rechazó lo que considera una injerencia en asuntos internos. Sommerfeld fue enfática al señalar que Colombia no debe pronunciarse sobre decisiones judiciales ecuatorianas. “No es un tema político”, insistió sobre el caso Glas. Además, cuestionó que se busque involucrar a organismos internacionales.

Ecuador también pidió que cesen las referencias públicas de Petro sobre el país. La canciller indicó que estas declaraciones desvían la atención de los problemas reales. “Concentremos los esfuerzos en lo que realmente es de interés común”, dijo. Reiteró que la seguridad debe ser la prioridad compartida.

En paralelo, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajadora en Colombia. Esta medida busca reforzar la protesta diplomática. Sommerfeld calificó las declaraciones como una provocación. “Evidentemente aquí hay una provocación”, afirmó durante la entrevista.

Relación con Estados Unidos y estrategia regional de seguridad

En medio de la tensión con Colombia, Ecuador fortalece su relación con Estados Unidos. La canciller destacó beneficios en comercio, seguridad y cooperación internacional. Señaló que el incremento de exportaciones ha generado empleo. Además, resaltó acuerdos que buscan mejorar capacidades institucionales.

Sommerfeld explicó que Ecuador forma parte de una estrategia regional contra el narcotráfico. “Se ha armado un escudo de las Américas”, indicó. Esta coalición incluye cooperación en inteligencia, justicia y control financiero. También involucra a otros actores como Reino Unido y la Unión Europea.

La canciller sostuvo que el país enfrenta un conflicto contra el crimen organizado transnacional. Por ello, considera clave el apoyo internacional. “No es ayuda, es fortalecimiento institucional”, aclaró. El objetivo es mejorar la capacidad del Estado frente a amenazas complejas.

Comunidad Andina y desafíos regionales de seguridad

En el ámbito regional, Sommerfeld destacó el rol de la Comunidad Andina. Recordó que en 2024 se estableció un plan de acción conjunto tras la declaración de conflicto interno en Ecuador. Este incluye 14 objetivos vinculantes en temas como narcotráfico y control fronterizo. Sin embargo, advirtió que la implementación sigue siendo un reto.

“La voluntad política es clave”, señaló la canciller. Explicó que los acuerdos existen, pero requieren ejecución efectiva. La falta de avances en seguridad está frenando otros procesos de integración. Entre ellos, comercio y conectividad regional.

Finalmente, Sommerfeld aseguró que Ecuador mantendrá su postura firme pero abierta al diálogo. Reiteró que el país está dispuesto a cooperar con cualquier gobierno en la región. “Esperamos trabajar con quien sea el mandatario”, dijo. La condición, insistió, será enfrentar juntos las amenazas comunes.