¿Por qué hay descanso obligatorio en Cuenca este 13 de abril?
Cuenca traslada su feriado de fundación al lunes 13 de abril con una agenda cultural, previo al puente nacional por el Día del Trabajador en mayo
Abril en Ecuador no se limita únicamente al descanso nacional por Semana Santa; el calendario local también activa pausas obligatorias en distintas regiones. En este contexto, Cuenca se prepara para conmemorar sus 469 años de fundación el próximo 12 de abril. Debido a que la fecha coincide con un domingo, la Ley de Feriados establece el traslado del descanso al lunes 13 de abril, día en que se suspenderán las actividades laborales en el cantón.
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Museos y arte: la oferta cultural de la urbe
Para marcar la efeméride, la capital azuaya ha estructurado una agenda enfocada en la riqueza histórica de la 'Atenas del Ecuador'. La oferta incluye exposiciones permanentes en puntos emblemáticos como el Museo de Arte Moderno, el Museo de la Paja Toquilla y la casa patrimonial Escuela Central. A estos espacios se suman la Casa del Artista y otros recintos culturales que mantendrán sus puertas abiertas para recibir a propios y turistas durante la jornada de asueto.
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Próximo descanso nacional en mayo
Tras la celebración cuencana, el cronograma de descansos para todo el territorio nacional se reactivará a finales de mes. El Gobierno ha dispuesto que el jueves 30 de abril se sume al feriado del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Con esta medida, los ecuatorianos gozarán de un puente vacacional extendido, el cual busca dinamizar la economía y el turismo interno antes de cerrar el primer cuatrimestre del año.
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