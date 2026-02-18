Puente de la Unidad Nacional y av. Samborondón, con caos vehicular por lluvias

Largas filas de vehículos se evidenciaron en ambas vías de Guayas la mañana de este miércoles 18

En el Puente de la Unidad Nacional se evidenciaron atolladeros la mañana de este miércoles 18 de febrero.

Las fuertes lluvias que soportaron la madrugada de este miércoles 18 de febrero varias localidades del Guayas —entre ellas Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán—, acompañadas de tormentas eléctricas, han provocado caos vehicular en distintas vías de la provincia.

Ya desde las 07:00, el Puente de la Unidad Nacional registró una alta afluencia de vehículos, quienes transitaban lento por la calzada mojada. Para avanzar desde Durán hacia Guayaquil, algunos conductores debieron esperar más de dos horas.

"Son las 10 (de la mañana) y no avanza nada la fila. Estamos desde antes de las 8 por el santuario y no podemos cruzar. La lluvia complicó todo", manifestó Andrea Cruz, quien llegó desde Naranjal hacia el Puerto Principal para realizarse exámenes médicos.

A través de las cámaras del sistema integrado de seguridad ECU911 se observó la larga fila de vehículos, que se extendían hasta la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el lado de Guayaquil, y en la avenida Nicolás Lapentti, en Durán.

En esa vía del norte de Guayaquil se evidenció que varios vehículos resultaron afectados por la acumulación de agua, lo que intensificó los atolladeros, sobre todo a partir de las 08:00, en que la lluvia se mantenía.

📍 Congestión vehicular en el Puente de la Unidad Nacional, sentido Puntilla - Guayaquil.



🚗 Se recomienda tomar vías alternas y planificar tu desplazamiento.



— Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) February 18, 2026

Avenida Samborondón, colapsada tras las lluvias

Una de las vías que, con o sin lluvias, registra a diario congestión vehicular es la avenida Samborondón, en la parroquia La Puntilla. La fila de automóviles se extendía por varios kilómetros, pasadas las 07:30.

La alta demanda vehicular se registró, sobre todo desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 7,5 de la avenida Samborondón. En esa vía, un bus de transporte de pasajeros sufrió un desperfecto mecánico, en el kilómetro 3,5.

Mientras que en el kilómetro 7,5, un accidente de tránsito dejó como saldo una persona herida, quien fue trasladad a una casa asistencial para recibir atenciones médicas.

Pasadas las 11:00, el flujo vehicular en ambas vías comenzó a restablecerse con normalidad, aunque los vehículos seguían transitando despacio para evitar accidentes por la calzada mojada tras las fuertes lluvias.

#Seguimiento | Se observa la llegada de paramédicos de @BCB_Samborondon para atender a la persona herida.



— ATVInforma (@ATVInforma) February 18, 2026

