Ataque armado en Puerto Bolívar irrumpe misa y deja un muerto en Machala

Un ataque armado desde el mar interrumpió una misa en el malecón de Puerto Bolívar, donde participaba el alcalde de Machala

En la misa de reinauguración de la iglesia Templo Faro de Puerto Bolívar participaba el alcalde de Machala.

Un ataque armado registrado la noche del domingo 23 de noviembre de 2025 en el malecón de Puerto Bolívar, en Machala, interrumpió una misa en la iglesia Templo Faro, recientemente restaurada por el Municipio. El hecho dejó un fallecido y tres heridos, según confirmó la Policía Nacional.

Disparos desde el mar hacia el malecón de Puerto Bolívar

El incidente ocurrió mientras se realizaba una ceremonia religiosa por la entrega de obras en el templo. Testigos indicaron que al menos tres lanchas con sujetos armados se acercaron desde el mar y abrieron fuego en dirección al malecón y hacia la zona donde se congregaban fieles.

En el lugar se encontraba el alcalde de Machala, Darío Macas, quien participaba del evento junto a decenas de asistentes, incluidos niños y adultos mayores.

Cómo ocurrió el ataque armado en Machala

De acuerdo con el coronel Pablo Fajardo, jefe de la Policía de Machala, en las embarcaciones se movilizaban aproximadamente 20 individuos armados.

Los disparos estaban dirigidos a un grupo que se encontraba en el malecón, frente a la iglesia donde se desarrollaba la misa, y no específicamente a los asistentes dentro del templo.

Las detonaciones generaron pánico generalizado y provocaron que las personas corrieran para refugiarse. Personal policial y naval respondió de inmediato para repeler el ataque y asegurar la zona.

Fieles quedaron encerrados dentro de la iglesia

Ante la balacera, las puertas del Templo Faro fueron cerradas para proteger a los asistentes. Muchas personas quedaron encerradas durante varios minutos, sin poder comunicarse con familiares que estaban afuera.

Los disparos se prolongaron por varios minutos, justo cuando la ceremonia religiosa estaba por finalizar.

Víctimas del ataque en Puerto Bolívar

La Policía confirmó que el ataque armado dejó:

1 persona fallecida

3 personas heridas

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en el sector portuario.

