Cotopaxi: muertes violentas se incrementan

En lo que va del año se registran 31 muertes violentas, la última que se registra es el asesinato del "Gordo Tacuri"

Durante el levantamiento de cuerpo de a última muerte violenta en La Maná.

La violencia vuelve a estremecer a la provincia de Cotopaxi. Edwin Tacuri, de 31 años, identificado con el alias de “Gordo Tacuri”, fue asesinado la tarde del sábado 22 de noviembre en el cantón La Maná, luego de recibir más de 17 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Según información preliminar de la Policía Nacional, la víctima se habría refugiado en este sector desde hace aproximadamente un mes tras haber recibido amenazas contra su vida. El crimen ocurrió cuando Tacuri llegó hasta una tienda de repuestos de vehículos; al descender del automóvil en el que se movilizaba, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

El teniente coronel Santiago Razo, comandante subrogante de la Policía en Cotopaxi, informó que durante el levantamiento del cadáver se hallaron 17 vainas percutidas en el lugar. Además, tras el análisis de cámaras de videovigilancia cercanas, se identificó que los presuntos atacantes se trasladaban en un vehículo blanco, sin placas de identificación.

Tacuri registraba antecedentes penales por tráfico de sustancias estupefacientes, extorsión y otros delitos, lo que abre varias líneas investigativas relacionadas con esta muerte violenta.

Tras confirmarse la muerte violenta, se activó el denominado “código 3”, lo que permitió el despliegue inmediato de operativos policiales en los accesos y salidas del cantón La Maná, con el objetivo de localizar a los responsables. No obstante, hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han logrado resultados concluyentes.

Estado de excepción y cifras

El pasado 5 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción mediante el Decreto Ejecutivo 202 en cinco provincias y tres cantones, entre ellos La Maná, debido al incremento de los índices delictivos y la inseguridad.

De acuerdo con la Policía Nacional, en Cotopaxi se registran 31 muertes violentas en lo que va del año, cifra que supera las 24 contabilizadas durante todo el año anterior, evidenciando un incremento preocupante. La mayor concentración de estos hechos se da en Latacunga y La Maná, zona colindante con la provincia de Los Ríos, considerada un corredor estratégico para actividades delictivas.

Las autoridades aseguran que los controles se han intensificado, logrando golpes importantes contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

