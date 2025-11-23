Un miembro de un grupo de delincuencia organizada fue asesinado en Cotopaxi

Él había sido capturado en marzo, en el operativo denominado Gran Fénix 67. Tenía antecedentes penales

Alias 'Gordo Tacuri' fue asesinado en los exteriores de un negocio de repuestos para vehículos, en La Maná, Cotopaxi.

Según información preliminar, Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias ‘Gordo Tacuri’, miembro de un grupo de delincuencia organizada, fue asesinado a tiros en La Maná, cantón de la provincia de Cotopaxi. Su asesinato ocurrió el sábado 22 de noviembre.

Tacuri, en el momento de su muerte, se encontraba comprando repuestos, en un local automotriz, ubicado en la avenida 19 de Mayo. De acuerdo con lo que se conoce, él fue atacado por dos sujetos que le dispararon varias veces.

Tras su asesinato, miembros de la Policía Nacional cercaron parte de la avenida para realizar pericias y recoger el cadáver. El cuerpo yacía fuera del negocio.

Antecedentes criminales

Entre sus antecedentes criminales constan que Tacuri:

Enfrentaba un proceso por narcotráfico.

Estaba vinculado a casos de extorsión.

Estaba relacionado con masacres en El Empalme y General Villamil Playas, cantones de la provincia de El Guayas.

Había sido detenido a principios de 2025

Por otro lado, el Ministerio del Interior, el 5 de marzo de 2025, lo capturó en el operativo denominado Gran Fénix 67. Esto fue informado a través de sus plataformas de redes sociales.

Él había sido detenido en el cantón Pichincha, perteneciente a la provincia de Manabí, junto a otro sujeto. En ese operativo, habían decomisado un arma de fuego, 17 municiones, una moto y ocho celulares.

En esa ocasión, la cartera de Estado indicó que alias ‘Gordo Tacuri’ “fue puesto a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos”. Sin embargo, estaba en libertad.

Según la entidad pública, en esa ocasión, Tacuri había sido considerado como un objetivo de valor intermedio, por delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y extorsión. Él formaría parte de Los Choneros, cuyo jefe fue José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se encuentra preso en Estados Unidos, desde julio de 2025.

