Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Asesinato a alias Gordo Tacuri
Alias 'Gordo Tacuri' fue asesinado en los exteriores de un negocio de repuestos para vehículos, en La Maná, Cotopaxi.Tomada en redes sociales

Un miembro de un grupo de delincuencia organizada fue asesinado en Cotopaxi

Él había sido capturado en marzo, en el operativo denominado Gran Fénix 67. Tenía antecedentes penales

Según información preliminar, Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias ‘Gordo Tacuri’, miembro de un grupo de delincuencia organizada, fue asesinado a tiros en La Maná, cantón de la provincia de Cotopaxi. Su asesinato ocurrió el sábado 22 de noviembre.

Tacuri, en el momento de su muerte, se encontraba comprando repuestos, en un local automotriz, ubicado en la avenida 19 de Mayo. De acuerdo con lo que se conoce, él fue atacado por dos sujetos que le dispararon varias veces.

Tras su asesinato, miembros de la Policía Nacional cercaron parte de la avenida para realizar pericias y recoger el cadáver. El cuerpo yacía fuera del negocio.

LE INVITAMOS A LEER: La consulta popular no cambia planes de la convención correísta

RELACIONADAS

Antecedentes criminales

Entre sus antecedentes criminales constan que Tacuri:

  • Enfrentaba un proceso por narcotráfico.
  • Estaba vinculado a casos de extorsión.
  • Estaba relacionado con masacres en El Empalme y General Villamil Playas, cantones de la provincia de El Guayas.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Consulta popular 2025: mapa del voto en Guayaquil revela fuerte división parroquial

RELACIONADAS
Amnistía Internacional

'Son militares, yo los vi': Amnistía Internacional pide justicia por desapariciones

Leer más

Había sido detenido a principios de 2025

Por otro lado, el Ministerio del Interior, el 5 de marzo de 2025, lo capturó en el operativo denominado Gran Fénix 67. Esto fue informado a través de sus plataformas de redes sociales.

Él había sido detenido en el cantón Pichincha, perteneciente a la provincia de Manabí, junto a otro sujeto. En ese operativo, habían decomisado un arma de fuego, 17 municiones, una moto y ocho celulares.

En esa ocasión, la cartera de Estado indicó que alias ‘Gordo Tacuri’ “fue puesto a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos”. Sin embargo, estaba en libertad.

Según la entidad pública, en esa ocasión, Tacuri había sido considerado como un objetivo de valor intermedio, por delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y extorsión. Él formaría parte de Los Choneros, cuyo jefe fue José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se encuentra preso en Estados Unidos, desde julio de 2025.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Quito: Choque múltiple en la Av. Simón Bolívar deja tres heridos este 23 de noviembre

  2. “La suegra del Ecuador”: la explosiva historia de Katty y los hermanos Morales

  3. El más buscado de Napo, acusado de femicidio, es capturado en un operativo policial

  4. Manejar borracho en Guayaquil: Cuántos conductores detuvo la ATM en un operativo

  5. Un miembro de un grupo de delincuencia organizada fue asesinado en Cotopaxi

LO MÁS VISTO

  1. Miss Jamaica entró a cuidados intensivos tras su caída en el Miss Universo

  2. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  3. La calle Panamá espantó al miedo y revivió en la noche con salsa al aire libre

  4. Doble crimen alarma a conductores en la avenida Francisco de Orellana

  5. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

Te recomendamos