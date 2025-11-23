Operativo militar en San Lorenzo: Ejército desmantela dos centros de minería ilegal

En dos operaciones ejecutadas en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, efectivos del Ejército ecuatoriano neutralizaron infraestructura utilizada para actividades de minería ilegal en zonas fronterizas con Colombia.

Las intervenciones se realizaron en las comunidades 5 de Junio y San Francisco, donde se hallaron equipos y químicos altamente contaminantes que representaban una amenaza para el medio ambiente y la seguridad local.

En la comunidad 5 de Junio se inhabilitaron:

2 procesadoras tipo Z

2 motores de agua

2 motores de luz

150 metros de manguera

2 baldes de 20 litros de cianuro

La presencia de esta maquinaria y agentes químicos ponía en riesgo los recursos naturales de la zona, según fuentes militares.

Extracción ilegal de minerales

En la segunda intervención, realizada en la comunidad San Francisco, se desmanteló otra estructura dedicada a la extracción ilegal de minerales. Entre los elementos neutralizados se registraron:

1 clasificadora

3 bulltank vacíos

13 tanques de 55 galones de diésel

8 bombas de agua artesanales

2 generadores de luz

6 baldes de grasa (lubricante UBX)

2 tanques de gas

1 tanque de oxígeno

100 metros de manguera rígida de succión

Herramientas de soldadura

De acuerdo con estimaciones oficiales, la afectación económica a las redes de minería ilegal asciende a 917.680 dólares, debilitando significativamente su estructura financiera. Las autoridades advierten que estas actividades ilícitas no solo generan impactos ambientales severos, sino que también están vinculadas a economías ilegales que operan en la frontera norte.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖́𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑬𝒔𝒎𝒆𝒓𝒂𝒍𝒅𝒂𝒔#Esmeraldas | Efectivos del Ejército Ecuatorino realizaron una operación en la comunidad 5 de Junio, cantón #SanLorenzo, en el límite fronterizo con Colombia, donde se… pic.twitter.com/fkEBDpjZRC — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 23, 2025

