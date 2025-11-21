Sucumbíos: Fuerzas Armadas desmantelan punto clandestino de acopio de combustible

Operativo militar en la parroquia Pacayacu permitió detectar una vivienda usada para almacenar crudo de forma ilegal

FF. AA. hallan en Pacayacu una vivienda usada como centro clandestino de acopio de crudo y combustibles.

Este viernes 21 de noviembre, las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación de control hidrocarburífero en la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, donde se localizó una vivienda presuntamente utilizada para el almacenamiento clandestino de crudo y combustibles

Hallazgos del operativo en Pacayacu

Durante la intervención, se encontró un bultán con capacidad para 300 galones lleno de crudo, otro con aproximadamente 200 galones, 16 bultanes vacíos y 20 metros de manguera de 3 pulgadas, utilizados para actividades ilegales de acopio y traslado.

Desmantelan centro de acopio de combustible ilegal en Durán

En otro operativo del Bloque de Seguridad en Durán, las autoridades hallaron dos tanqueros con 8.000 galones de diésel sin documentación válida en Durán. Los conductores no pudieron justificar el origen del combustible, lo que levantó sospechas de contrabando.

Cerca del lugar, se allanó una vivienda que funcionaba como centro clandestino de acopio. Allí se encontraron tinas industriales, tanques plásticos, bombas para trasladar combustible y documentos personales vinculados a la actividad ilegal.

La operación estaría ligada a la banda 'Los Águilas', dedicada a extraer combustible mediante pinchazos a oleoductos. Los tanqueros quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

